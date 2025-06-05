Голову АМКУ Кириленка та його дружину підозрюють у незаконному збагаченні

НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також його дружину підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Яке майно не задекларував

За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, керівник АМКУ є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Справа про незаконне збагачення Павла Кириленко

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.