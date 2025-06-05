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Голову АМКУ Кириленка та його дружину підозрюють у незаконному збагаченні
НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також його дружину підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Яке майно не задекларував
За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражні бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
Нагадаємо, керівник АМКУ є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.
Справа про незаконне збагачення Павла Кириленко
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.
14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).
28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.
3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.
Звідки в очільника АМКУ кошти
Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.
Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.
За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.
Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.
Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.