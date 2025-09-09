Господдержка аграриев: открытая подача заявок на гектарную субсидию

Аграрии с прифронтовых территорий могут подать заявку на бюджетную субсидию через Государственный аграрный реестр. Помощь будет оказываться на гектар засеянных сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Как получить гектарную субсидию аграриям

В Государственном аграрном реестре стартует прием заявок на получение бюджетной субсидии, которая будет предоставляться в расчете на каждый гектар возделываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай этого года, а также на гектары многолетних насаждений.

Эта поддержка предназначена для сельхозпроизводителей, работающих в районах возможных и активных боевых действий, а также в общинах, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Подать заявку можно с 10 по 25 сентября 2025 включительно.

Кто может воспользоваться программой:

Право на получение субсидии имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, которые:

осуществляют хозяйственную деятельность на территориях, входящих в официальный перечень населенных пунктов, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированные, и для которых не определена дата завершения боевых действий;

не имеют налоговой задолженности;

не находятся в состоянии банкротства или ликвидации;

не имеют судимости, не разыскиваются и не привлекались к уголовной ответственности;

не внесены в санкционные списки;

не числятся в Едином государственном реестре лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;

не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Как подать заявку

Зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет на сайте www.dar.gov.ua . В разделе "Доступные программы" откройте программу поддержки и заполните анкету установленной формы. В случае возникновения технических вопросов регистрации или подачи заявки обращайтесь в Контакт-центр по номеру 044 339 92 15, по электронной почте [email protected] или через мессенджер на Facebook-странице ДАР.

Напомним, что в прошлом году Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.