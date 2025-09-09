- Категория
Господдержка аграриев: открытая подача заявок на гектарную субсидию
Аграрии с прифронтовых территорий могут подать заявку на бюджетную субсидию через Государственный аграрный реестр. Помощь будет оказываться на гектар засеянных сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Как получить гектарную субсидию аграриям
В Государственном аграрном реестре стартует прием заявок на получение бюджетной субсидии, которая будет предоставляться в расчете на каждый гектар возделываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай этого года, а также на гектары многолетних насаждений.
Эта поддержка предназначена для сельхозпроизводителей, работающих в районах возможных и активных боевых действий, а также в общинах, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
Подать заявку можно с 10 по 25 сентября 2025 включительно.
Кто может воспользоваться программой:
Право на получение субсидии имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, которые:
- осуществляют хозяйственную деятельность на территориях, входящих в официальный перечень населенных пунктов, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированные, и для которых не определена дата завершения боевых действий;
- не имеют налоговой задолженности;
- не находятся в состоянии банкротства или ликвидации;
- не имеют судимости, не разыскиваются и не привлекались к уголовной ответственности;
- не внесены в санкционные списки;
- не числятся в Едином государственном реестре лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;
- не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.
Как подать заявку
- Зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет на сайте www.dar.gov.ua .
- В разделе "Доступные программы" откройте программу поддержки и заполните анкету установленной формы.
- В случае возникновения технических вопросов регистрации или подачи заявки обращайтесь в Контакт-центр по номеру 044 339 92 15, по электронной почте [email protected] или через мессенджер на Facebook-странице ДАР.
Напомним, что в прошлом году Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.