Держпідтримка аграріїв: відкрита подача заявок на гектарну субсидію

Як отримати гектарну субсидію аграріям із зон бойових дій

Аграрії з прифронтових територій можуть подати заявку на бюджетну субсидію через Державний аграрний реєстр. Допомога надаватиметься на гектар засіяних сільськогосподарських угідь та/або багаторічних насаджень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Як отримати гектарну субсидію аграріям

У Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на отримання бюджетної субсидії, що надаватиметься з розрахунку на кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай цього року, а також на гектари багаторічних насаджень.

Ця підтримка призначена для сільгоспвиробників, які працюють у районах можливих та активних бойових дій, а також у тих громадах, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Подати заявку можна з 10 по 25 вересня 2025 року включно.

Хто може скористатися програмою:

Право на отримання субсидії мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які:

  • здійснюють господарську діяльність на територіях, що входять до офіційного переліку населених пунктів, де ведуться чи велися бойові дії або які тимчасово окуповані, і для яких не визначена дата завершення бойових дій;
  • не мають податкової заборгованості;
  • не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації;
  • не мають судимості, не розшукуються та не притягувалися до кримінальної відповідальності;
  • не внесені до санкційних списків;
  • не значаться у Єдиному державному реєстрі осіб, причетних до корупційних правопорушень;
  • не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на території російської федерації чи Республіки Білорусь.

Як подати заявку

  1. Зареєструйтесь або увійдіть до свого особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
  2. У розділі "Доступні програми" відкрийте програму підтримки та заповніть анкету встановленої форми.
  3. У разі виникнення технічних питань щодо реєстрації чи подання заявки звертайтесь до Контакт-центру за номером 044 339 92 15, електронною поштою [email protected] або через месенджер на Facebook-сторінці ДАР.

Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

