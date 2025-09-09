Держпідтримка аграріїв: відкрита подача заявок на гектарну субсидію

Аграрії з прифронтових територій можуть подати заявку на бюджетну субсидію через Державний аграрний реєстр. Допомога надаватиметься на гектар засіяних сільськогосподарських угідь та/або багаторічних насаджень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Як отримати гектарну субсидію аграріям

У Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на отримання бюджетної субсидії, що надаватиметься з розрахунку на кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай цього року, а також на гектари багаторічних насаджень.

Ця підтримка призначена для сільгоспвиробників, які працюють у районах можливих та активних бойових дій, а також у тих громадах, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Подати заявку можна з 10 по 25 вересня 2025 року включно.

Хто може скористатися програмою:

Право на отримання субсидії мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які:

здійснюють господарську діяльність на територіях, що входять до офіційного переліку населених пунктів, де ведуться чи велися бойові дії або які тимчасово окуповані, і для яких не визначена дата завершення бойових дій;

не мають податкової заборгованості;

не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації;

не мають судимості, не розшукуються та не притягувалися до кримінальної відповідальності;

не внесені до санкційних списків;

не значаться у Єдиному державному реєстрі осіб, причетних до корупційних правопорушень;

не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на території російської федерації чи Республіки Білорусь.

Як подати заявку

Зареєструйтесь або увійдіть до свого особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua . У розділі "Доступні програми" відкрийте програму підтримки та заповніть анкету встановленої форми. У разі виникнення технічних питань щодо реєстрації чи подання заявки звертайтесь до Контакт-центру за номером 044 339 92 15, електронною поштою [email protected] або через месенджер на Facebook-сторінці ДАР.

Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.