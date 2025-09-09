- Категорія
Держпідтримка аграріїв: відкрита подача заявок на гектарну субсидію
Аграрії з прифронтових територій можуть подати заявку на бюджетну субсидію через Державний аграрний реєстр. Допомога надаватиметься на гектар засіяних сільськогосподарських угідь та/або багаторічних насаджень.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Як отримати гектарну субсидію аграріям
У Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на отримання бюджетної субсидії, що надаватиметься з розрахунку на кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай цього року, а також на гектари багаторічних насаджень.
Ця підтримка призначена для сільгоспвиробників, які працюють у районах можливих та активних бойових дій, а також у тих громадах, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.
Подати заявку можна з 10 по 25 вересня 2025 року включно.
Хто може скористатися програмою:
Право на отримання субсидії мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які:
- здійснюють господарську діяльність на територіях, що входять до офіційного переліку населених пунктів, де ведуться чи велися бойові дії або які тимчасово окуповані, і для яких не визначена дата завершення бойових дій;
- не мають податкової заборгованості;
- не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації;
- не мають судимості, не розшукуються та не притягувалися до кримінальної відповідальності;
- не внесені до санкційних списків;
- не значаться у Єдиному державному реєстрі осіб, причетних до корупційних правопорушень;
- не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на території російської федерації чи Республіки Білорусь.
Як подати заявку
- Зареєструйтесь або увійдіть до свого особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
- У розділі "Доступні програми" відкрийте програму підтримки та заповніть анкету встановленої форми.
- У разі виникнення технічних питань щодо реєстрації чи подання заявки звертайтесь до Контакт-центру за номером 044 339 92 15, електронною поштою [email protected] або через месенджер на Facebook-сторінці ДАР.
Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.