Государственный грант помог предпринимателям открыть инклюзивный коворкинг: что известно

Правительство реализует проект "єРобота", одним из основных направлений которого является программа "Власна справа". Она предусматривает предоставление микрогрантов до 250 тысяч гривен для запуска или развития малого бизнеса. Благодаря этой инициативе супруги предприниматели открыли инклюзивный коворкинг.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Создание Svoi Coworking

История Svoi Coworking началась после завершения военной службы мужа Любови Билык. Супруги решили изменить направление деятельности.

Идею создать коворкинг предложила их дочь, учитывая растущий спрос на рабочие пространства для дистанционной работы. Этот шаг стал актуальным из-за пандемии и войны, что повлекло за собой необходимость работать дома.

Благодаря гранту от программы "Власна справа" супруги реализовали идею коворкинга:

произвели капремонт 200 м²;

обустроили интерьер;

установили генератор для бесперебойной работы при отключении света.

Название "Свои" говорит само за себя – здесь каждый почувствует себя как дома, независимо от профессии или статуса. Svoi Coworking – это больше, чем просто место для работы. Это сообщество, которое поддерживает, вдохновляет и помогает двигаться вперед вопреки всем трудностям современности", — говорится в сообщении.

Правительственный проект "єРобота"

Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Зроблено в Україні". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Ключевые направления - это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов ветеранам и вторым супругам, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It — 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.