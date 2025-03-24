Государственный грант помог предпринимателю из Хмельницкого открыть студию кулинарных мастер-классов

С 2022 года правительство внедряет проект "єРобота", одним из ключевых элементов которого является программа "Власна справа", предоставляющая микрогранты до 250 тыс. грн. Благодаря этой инициативе предпринимательница из Хмельницкого открыла студию мастер-классов UCook по франшизе.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Семейный врач открыла студию кулинарных мастер-классов

Людмила Дзюба, семейный врач из Хмельницкого, объединила свою профессию с кулинарным хобби, открыв студию кулинарных мастер-классов UCook по франшизе.

Предприниматель узнала о франшизе студии кулинарных мастер-классов UCook после посещения одного из их мероприятий. Она решила приобрести франшизу и благодаря программе "Власна справа" Людмила адаптировала бизнес-план, подала заявку и получила грант, позволивший приобрести необходимое оборудование и арендовать помещение.

Студия предлагает разнообразные форматы мастер-классов для гостей всех возрастов:

Развлекательные мастер-классы для семей и пар.

Гастровечера – праздничные мероприятия с уникальной атмосферой.

Гастробатлы – кулинарные соревнования под руководством шеф-повара.

Тематические детские лагеря, такие как "Гарри Поттер" или "Гэллоуин".

Профессиональные мастер-классы UCook Pro для поваров, желающих повысить квалификацию.

Правительственный проект "єРобота"

Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Власна справа". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Ключевые направления - это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов ветеранам и вторым супругам, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It — 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.