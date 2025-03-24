Державний грант допоміг підприємиці з Хмельницького відкрити студію кулінарних майстер-класів

З 2022 року уряд впроваджує проєкт "єРобота", одним із ключових елементів якого є програма "Власна справа", що надає мікрогранти до 250 тис. грн. Завдяки цій ініціативі підприємиця з Хмельницького відкрила студію майстер-класів UCook за франшизою.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Сімейний лікар відкрила студію кулінарних майстер-класів

Людмила Дзюба, сімейний лікар з Хмельницького, поєднала свою професію з кулінарним хобі, відкривши студію кулінарних майстер-класів UCook за франшизою.

Підприємиця дізналася про франшизу студії кулінарних майстер-класів UCook після відвідування одного з їхніх заходів. Вона вирішила придбати франшизу і завдяки програмі "Власна Справа" Людмила адаптувала бізнес-план, подала заявку та отримала грант, який дозволив придбати необхідне обладнання та орендувати приміщення.

Студія пропонує різноманітні формати майстер-класів для гостей усіх вікових груп:

Розважальні майстер-класи для сімей та пар.

Гастровечори — святкові заходи з унікальною атмосферою.

Гастробатли — кулінарні змагання під керівництвом шеф-кухаря.

Тематичні дитячі табори, такі як "Гаррі Поттер" або "Гелловін".

Професійні майстер-класи UCook Pro для кухарів, що хочуть підвищити кваліфікацію.

Урядовий проєкт "єРобота"

Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.