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Державний грант допоміг підприємиці з Хмельницького відкрити студію кулінарних майстер-класів
З 2022 року уряд впроваджує проєкт "єРобота", одним із ключових елементів якого є програма "Власна справа", що надає мікрогранти до 250 тис. грн. Завдяки цій ініціативі підприємиця з Хмельницького відкрила студію майстер-класів UCook за франшизою.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Сімейний лікар відкрила студію кулінарних майстер-класів
Людмила Дзюба, сімейний лікар з Хмельницького, поєднала свою професію з кулінарним хобі, відкривши студію кулінарних майстер-класів UCook за франшизою.
Підприємиця дізналася про франшизу студії кулінарних майстер-класів UCook після відвідування одного з їхніх заходів. Вона вирішила придбати франшизу і завдяки програмі "Власна Справа" Людмила адаптувала бізнес-план, подала заявку та отримала грант, який дозволив придбати необхідне обладнання та орендувати приміщення.
Студія пропонує різноманітні формати майстер-класів для гостей усіх вікових груп:
- Розважальні майстер-класи для сімей та пар.
- Гастровечори — святкові заходи з унікальною атмосферою.
- Гастробатли — кулінарні змагання під керівництвом шеф-кухаря.
- Тематичні дитячі табори, такі як "Гаррі Поттер" або "Гелловін".
- Професійні майстер-класи UCook Pro для кухарів, що хочуть підвищити кваліфікацію.
Урядовий проєкт "єРобота"
Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.
Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.
Як гранти допомогли бізнесу
Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.
Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.
Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.