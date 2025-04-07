Державний грант допоміг підприємцям відкрити інклюзивний коворкінг: що відомо

Уряд реалізує проєкт “єРобота”, одним із основних напрямів якого є програма “Власна справа”. Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тисяч гривень для запуску або розвитку малого бізнесу. Завдяки цій ініціативі подружжя підприємців відкрило інклюзивний коворкінг.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Створення Svoi Coworking

Історія Svoi Coworking почалася після завершення військової служби чоловіка Любові Білик. Подружжя вирішило змінити напрямок діяльності.

Ідею створити коворкінг запропонувала їхня донька, враховуючи зростаючий попит на робочі простори для дистанційної роботи. Цей крок став актуальним через пандемію та війну, що спричинили необхідність працювати вдома.

Завдяки гранту від програми "Власна Справа" подружжя реалізувало ідею коворкінгу:

провели капремонт 200 м²;

облаштували інтер'єр;

встановили генератор для безперебійної роботи під час відключень світла.

Назва "Свої" говорить сама за себе — тут кожен відчує себе як вдома, незалежно від професії чи статусу. Svoi Coworking — це більше, ніж просто місце для роботи. Це спільнота, яка підтримує, надихає та допомагає рухатися вперед, всупереч всім труднощам сучасності", - йдеться в повідомленні.

Урядовий проєкт "єРобота"

Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.