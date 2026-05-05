Гривна попала в рейтинг мировых валют с самой большой девальвацией, а российский рубль укрепился

15 самых слабых валют мира: на каком месте гривна

В апреле 2026 года гривна ослабла по отношению к доллару и вошла в список 15 валют мира с самой большой девальвацией. В то же время, российский рубль возглавил мировой рейтинг наибольшего роста.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По данным Bloomberg, украинская валюта потеряла 0,37% за месяц и заняла 13 место среди валют с наибольшим падением. Если не учитывать спотовые цены на золото и серебро, гривна занимает 11 позицию в этом рейтинге.

"Понятно, что высокие цены на нефть и газ, а также резкий спад инвестиционной активности Ближнего Востока делают свое дело. Поэтому в лидерах девальвации валюты стран, пострадавших от этой ценовой динамики, больше всего - Индонезия, Шри-Ланка, Филиппины. Африканские, южноамериканские страны и Турция пострадали от Турции".

В то же время укрепление продемонстрировали валюты экспортеров энергоресурсов и сырья. Сильнее всего в апреле вырос российский рубль – на 8,38%. Следом за ним идут парагвайский гуарани (+8,00%), венгерский форинт (+6,98%) из-за парламентских выборов в Венгрии, израильский шекель (+6,66%), норвежская крона (+4,69%), бразильский реал (+4,5 (+4,36%).

Напомним, в мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.

Автор:
Светлана Манько