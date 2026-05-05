Гривня потрапила у рейтинг світових валют із найбільшою девальвацією, а російський рубль зміцнився

15 найслабших валют світу: на якому місці гривня / Depositphotos

У квітні 2026 року гривня послабилася відносно долара та увійшла до списку 15 валют світу із найбільшою девальвацією. Водночас російський рубль очолив світовий рейтинг найбільшого зростання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За даними Bloomberg, українська валюта втратила 0,37% за місяць і посіла 13-те місце серед валют із найбільшим падінням. Якщо не враховувати спотові ціни на золото та срібло, гривня займає 11-ту позицію в цьому рейтингу.

"Зрозуміло, що високі ціни нафти та газу, а також різкий спад інвестиційної активності Близького Сходу роблять свою справу. Тому в лідерах девальвації валюти країн, які постраждали від цієї цінової динаміки найбільше — Індонезія, Шрі-Ланка, Філіпіни. Африканські, південноамериканські країни та Туреччина постраждали від відтоку ліквідності", - зауважує Шевчишин.

Натомість зміцнення продемонстрували валюти експортерів енергоресурсів і сировини. Найсильніше у квітні зріс російський рубль — на 8,38%. Слідом за ним ідуть парагвайський гуарані (+8,00%), угорський форинт (+6,98%) через парламентські вибори в Угорщині, ізраїльський шекель (+6,66%), норвезька крона (+4,69%), бразильський реал (+4,54%) та австралійський долар (+4,36%).

Нагадаємо, у травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.

Автор:
Світлана Манько