ГТС Украины получила мощное усиление: приобретены новые газотурбинные установки на 30 млн евро

Оператор ГТС Украины приобрел три современные газотурбинные установки на сумму 30 миллионов евро. Новое оборудование позволит повысить эффективность и надежность работы газотранспортной системы.

Об этом пишет ExPro, ссылаясь на результаты закупки, опубликованные на Prozorro.

По условиям первого договора была осуществлена закупка двух газотурбинных генераторных установок Nova LT16 и запасных частей к ним общей стоимостью 17,9 млн. евро.

Поставщиком газотурбинных установок для украинского оператора газотранспортной системы стал Nuovo Pignone International, производитель турбин, входящий в структуру американской компании Baker Hughes. Детали контракта были опубликованы 8 января 2025 года на платформе Prozorro.

По второму договору, обнародованному 10 января 2025 года, швейцарская компания Solar Turbines Switzerland Sagl поставит газотурбинную генераторную установку PGM130 23001S стоимостью 12 миллионов евро. Мощность этой установки составляет 15 МВт.

Напомним, что в конце 2024 года Оператор газотранспортной системы Украины заключил два контракта общей стоимостью 1,5 млрд грн на строительство засекреченных объектах с ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика". Где именно устанавливают оборудование — не разглашают, поскольку речь идет об объектах критической инфраструктуры .