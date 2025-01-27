ГТС України отримала потужне підсилення: придбано нові газотурбінні установки на 30 млн євро

Оператор ГТС України придбав три сучасні газотурбінні установки на суму 30 мільйонів євро. Нове обладнання дозволить підвищити ефективність та надійність роботи газотранспортної системи.

Про це пише ExPro, посилаючись на результати закупівлі, що опубліковані на Prozorro.

За умовами першого договору було здійснено закупівлю двох газотурбінних генераторних установок Nova LT16 та запасних частин до них загальною вартістю 17,9 млн євро.

Постачальником газотурбінних установок для українського оператора газотранспортної системи став Nuovo Pignone International, виробник турбін, що входить в структуру американської компанії Baker Hughes. Деталі контракту опубліковані 8 січня 2025 року на платформі Prozorro.

За другим договором, оприлюдненим 10 січня 2025 року, швейцарська компанія Solar Turbines Switzerland Sagl поставить газотурбінну генераторну установку PGM130 23001S вартістю 12 мільйонів євро. Потужність цієї установки становить 15 МВт.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Оператор газотранспортної системи України уклав два контракти загальною вартістю 1,5 млрд грн на будівництво засекречених об’єктах із ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика". Де саме встановлюють обладнання – не розголошують, оскільки йдеться про об’єкти критичної інфраструктури.