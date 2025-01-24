Газовидобувна компанія групи Smart Energy повідомила про зупинку роботи: причини

Група Smart Energy, яка належала Вадиму Новинському, змушена знову зупинити роботу одного з найбільших приватних газовидобувних підприємств – представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", яке на 100% належить британській публічній компанії Enwell Energy та працює на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба Smart Energy.

Україна втратить 78 млн метрів кубічних природного газу

Зазначається, що до зупинки свердловини компанії сумарно середньодобово давали 210 тис. метрів кубічних природного газу, 35 тонн конденсату, 25 тонн нафти та 19 тонн зрідженого газу.

Як наголошують в компанії, внаслідок зупинення діяльності газовидобувного підприємства до кінця 2025 року держава втратить 78 млн метрів кубічних природного газу, 13 тис. тонн конденсату, 9,3 тис. тонн нафти та 7,1 тис. тонн LPG. Державний та місцевий бюджети не отримають понад 1 млрд грн податків, з них 295 млн грн ренти за видобуток вуглеводнів.

Крім того, буде зупинено 1,55 млрд грн інвестицій в українські надра та втрачено майже 200 робочих місць. Також компанія змушена буде розпочати процес скорочення персоналу газодобувної галузі, яка сьогодні, коли країна в стані війни, є надважливою.

Чому зупинили видобуток?

В Smart Energy нагадують, що наказом Державної служби геології та надр України "Держгеонадра" №535 від 15 листопада 2024 року було зупинено дію трьох спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, якими володіють компанії групи. Цей наказ було прийнято на виконання Рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що було введено в дію указом президента України 8 жовтня 2024 року.

"Якщо робота підприємства не буде розблокована найближчим часом, держава знову матиме колосальні втрати у вигляді невидобутого газу та недоотриманих податків. А надра матимуть незворотні негативні наслідки. Найгірше – це повна втрата нашої найбільш продуктивної на цей час свердловини №119 Мехедівсько-Голотовщинського родовища", - відмітив в.о. генерального директора групи компаній Smart Energy Олексій Заєць.

Він додав, що через тривалий простій свердловина №119, яка має надзвичайно складні технологічні параметри роботи, буде заводнена, після чого будь-який видобуток буде неможливий. Це середньодобово 60-65 тис. метрів кубічних на добу природного газу, 6-7 тон/добу конденсату, які не будуть видобуватися та надходити в систему газопостачання країни.

За підсумком, зі свердловини №119 буде безповоротно втрачено 390 млн метрів кубічних залишкових запасів природного газу, який можна було б видобути, за рахунок цього не допустити підвищення вартості природного газу, у тому числі для населення. Окрім того, бюджет недоотримає 2,7 млрд грн податків (за поточними цінами на газ), зокрема: рентні платежі – 926 млн грн, ПДВ – 1,08 млрд грн, податок на прибуток – 646 млн грн.

Також майже 1,5 роки (квітень 2023 – червень 2024) була зупинена дія спеціальних дозволів на користування надрами, що належать компаніям групи Smart Energy, через Рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до колишнього бенефіціара. За цей час держава втратила 195 млн куб. м газу та 1,65 млрд грн податкових надходжень.

Пізніше державні органи, розуміючи важливість газовидобувної галузі для країни, вирішили розблокувати роботу компаній та було прийнято коригуюче рішення РНБО. Впродовж місяця вдалось відновити роботу свердловин, що дозволило продовжити видобуток вуглеводнів. Але в жовтні 2024 року держава знову без оцінки наслідків втрат для надр та економіки запровадила санкції, тепер проти чинних бенефіціарних власників – громадян Кіпру, внаслідок чого компанії групи знову змушені були зупинити свою діяльність в листопаді 2024 року.

Ним, нагадаємо, обмеження були запроваджені на десять років щодо низки громадян Кіпру, які стали власниками "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського після його передачі у траст в листопаді 2022 року.

Натомість Служба безпеки України вважає, що це було зроблено колишнім депутатом Верховної Ради спеціально з метою уникнення потрапляння свого бізнесу під санкції. Проти нього ж особисто санкції було запроваджено 1 грудня 2022 року.

Про Smart Energy

Група компаній Smart Energy входить до складу інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів та належить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи до початку війни понад 1 млн м³ газу на добу.

Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений публічною британською компанією Enwell Energy та харківською компанією ПрАТ "Укргазвидобуток". У свою чергу, активи Enwell Energy працюють на Полтавщині – це Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" і ТОВ "Аркона Газ-Енергія", а також на Харківщині – ТОВ "Пром-Енерго Продукт".