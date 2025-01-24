Газодобывающая компания группы Smart Energy сообщила об остановке работы: причины

Группа Smart Energy, принадлежавшая Вадиму Новинскому, вынуждена снова остановить работу одного из крупнейших частных газодобывающих предприятий – представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", которое на 100% принадлежит британской публичной компании Enwell Energy и работает на Полтавщине.

Об этом сообщила пресс-служба Smart Energy.

Украина потеряет 78 млн кубических метров природного газа

Отмечается, что до остановки скважины компании суммарно среднесуточно давали 210 тыс. кубических метров природного газа, 35 тонн конденсата, 25 тонн нефти и 19 тонн сжиженного газа.

Как отмечают в компании, в результате остановки деятельности газодобывающего предприятия до конца 2025 года государство потеряет 78 млн метров кубических природного газа, 13 тыс. тонн конденсата, 9,3 тыс. тонн нефти и 7,1 тыс. тонн LPG. получат более 1 млрд грн налогов, из них 295 млн грн ренты за добычу углеводородов.

Кроме того, будет остановлено 1,55 млрд грн инвестиций в украинские недра и потеряно почти 200 рабочих мест. Также компания вынуждена будет начать процесс сокращения персонала газодобывающей отрасли, которая сегодня, когда страна в состоянии войны, является сверхважной.

Почему остановили добычу?

В Smart Energy напоминают, что приказом Государственной службы геологии и недр Украины "Госгеонадра" №535 от 15 ноября 2024 было остановлено действие трех специальных разрешений на добычу углеводородов, которыми владеют компании группы. Этот приказ был принят во исполнение Решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом президента Украины 8 октября 2024 года.

"Если работа предприятия не будет разблокирована в ближайшее время, государство снова будет иметь колоссальные потери в виде недобываемого газа и недополученных налогов. А недра будут иметь необратимые негативные последствия. Хуже всего — это полная потеря нашей наиболее продуктивной в настоящее время скважины №119 Мехедовско-Голотовщинского родовища " – отметил и.о. генерального директора группы компаний Smart Energy Алексей Заяц.

Он добавил, что из-за длительной простой скважины №119, которая имеет чрезвычайно сложные технологические параметры работы, будет заводнена, после чего любая добыча будет невозможна. Это среднесуточно 60-65 тыс. метров кубических в сутки природного газа, 6-7 тонн/сутки конденсата, которые не будут добываться и поступать в систему газоснабжения страны.

По итогу из скважины №119 будет безвозвратно потеряно 390 млн метров кубических остаточных запасов природного газа, который можно было бы добыть, за счет этого не допустить повышения стоимости природного газа, в том числе для населения. Кроме того, бюджет недополучит 2,7 млрд грн налогов (по текущим ценам на газ), в том числе: рентные платежи – 926 млн грн, НДС – 1,08 млрд грн, налог на прибыль – 646 млн грн.

Также почти 1,5 года (апрель 2023 – июнь 2024) было остановлено действие специальных разрешений на использование недр, принадлежащих компаниям группы Smart Energy, из-за Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к бывшему бенефициару. За это время государство потеряло 195 млн. куб. м газа и 1,65 млрд. грн. налоговых поступлений.

Позже государственные органы, понимая важность газодобывающей отрасли для страны, решили разблокировать работу компаний и было принято корректирующее решение СНБО. экономики ввела санкции, теперь против действующих бенефициарных владельцев – граждан Кипра, в результате чего компании группы снова вынуждены были остановить свою деятельность в ноябре 2024 года.

Им, напомним, ограничения были введены на десять лет по ряду граждан Кипра, ставших владельцами "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского после его передачи в траст в ноябре 2022 года .

Служба безопасности Украины считает, что это было сделано бывшим депутатом Верховной Рады специально во избежание попадания своего бизнеса под санкции. Против него же лично санкции были введены 1 декабря 2022 года.

Про Smart Energy

Группа компаний Smart Energy входит в состав инвестиционной группы Smart Holding , реализует проекты по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов и входит в пятерку крупнейших частных газодобытчиков Украины, суммарно добывая к началу войны более 1 млн м³ газа в сутки.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено публичной британской компанией Enwell Energy и харьковской компанией ЧАО "Укргаздобыча". В свою очередь активы Enwell Energy работают на Полтавщине — это Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Аркона Газ-Энергия", а также на Харьковщине — ООО "Пром-Энерго Продукт".