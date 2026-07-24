HR Wisdom Summit 2026: почему HR-директор стал правой рукой владельца и как изменилась его роль во время войны

Как трансформируется роль HR-директора во время кризисов и войны? Как справляться с ежедневными вызовами и построить систему автоматизированного управления знаниями? Эти вопросы оказались в центре дискуссии "HRD — секреты профессии" на HR Wisdom Summit 2026. Топменеджеры по управлению персоналом обсудили этику взаимодействия внутри рабочих команд, борьбу с выгоранием и токсическим лидерством.

Модератор Наталья Лукаш вместе со спикерками рынка выяснила, как распознать скрытые таланты, и как проложить границу между эмпатией и финансовым прагматизмом.

Своими ошибками и успешными кейсами поделились:

Илона Пасечник – HRD ALVIVA GROUP;

Юлия Титуренко – HRD банка "Южный";

Татьяна Гончар – управляющая партнерша DCT Consulting.

Начиная разговор Наталья Лукаш акцентировала внимание на распространенных среди владельцев и CEO компаний стереотипов относительно роли HR. По ее словам, иногда менеджмент, не имеющий тесного контакта с HR-директорами, может не понимать сущность и принципы их работы. Кажется, что суть сводится к праздникам или "пицца-дею", однако на самом деле парадигма восприятия профессии должна быть другой.

Модератор Наталья Лукаш подчеркнула, что роль HR выходит далеко за пределы организации корпоративных мероприятий. Фото: Delo.ua

Модератор предложила спикерам отказаться в разговоре от "успешного успеха" и рассказать о реальных кейсах, рассказывающих кандидатам на собеседованиях HR.

Первой о своем опыте рассказала Илона Пасечник. Она подчеркнула, что никогда не скрывает от потенциальных сотрудников реального темпа бизнеса и акцентирует на том, что, несмотря на амбиции, компания способна развернуться на 180 градусов на полпути, если этого потребуют рынок или тренды.

"Во время ответа я не только слушаю, что именно человек говорит, но и анализирую невербальные знаки. В зависимости от увиденного я либо углубляюсь в детали, если кандидат начинает "плыть" или откровенно врать в глаза, либо убеждаюсь, что человек отвечает искренне".

HRD ALVIVA GROUP Илона Пасечник поделилась принципами проведения собеседований и рассказала, как распознает неискренних кандидатов. Фото: Delo.ua

Следующим своим опытом поделилась Юлия Титуренко. Она отметила, что важно честно рассказывать о вакансиях и условиях в компании:

"Мы всегда говорим кандидатам, что банк сегодня находится в активной трансформации. У нас много изменений, новых проектов, быстрый темп принятия решений, много возможностей проявить себя. Но в то же время это означает и высокую интенсивность работы, необходимость быстро адаптироваться, выходить из зоны комфорта, брать ответственность. Для кого-то это может быть вызовом, но для амбициозных людей именно".

Своим, несколько радикальным инструментом, поделилась и Татьяна Гончар. Она рассказала, что во время интервью с менеджерами и директорами активов сознательно преподносила непривлекательный имидж компании:

"Я всегда говорила жесткую правду и, честно говоря, сознательно пугала кандидатов будущими вызовами. Если человек начинал колебаться, я сгущала краски еще больше. В результате 99% из них оставались в компании, а через несколько месяцев после испытательного срока подходили и благодарили за то, что их так сильно нашло".

Далее модератор Наталья Лукаш отметила, что в своей практике также пыталась строить интервью на честности, ведь рисование идеальных картинок часто оборачивается ужасом для кандидата в первый же рабочий день. Она обратилась к Илоне Пасечник с вопросом о поиске золотой середины между эмпатией к работникам и финансовым прагматизмом.

Илона Пасечник убеждена, что этот баланс должен начинаться с изменения мышления и перехода от парадигмы постоянного сожаления к концепции заботы через четкость. Спикер призвала тщательно проверять бизнес-процессы, поскольку "истощенные" работники часто тратят энергию на устаревшую бюрократию, а не на реальные задачи.

"На практике получается, что этот истощенный персонал на самом деле может быть загружен неэффективной работой. Это реальный точечный кейс: около 30-40% в свое время уставшие люди тратят на заполнение отчетов, которые уже давно никому не нужны. Чтобы такого не случилось, мы проводим встречи один на один. помощь.

Еще один кейс – глобальный, когда бизнес четко понимает, что больше не извлекает привычный уровень расходов, и в пределах бюджета необходимо оставить только определенное количество людей. По сути речь идет об оптимизации. За мои 25 лет опыта мне часто приходилось управлять такими процессами. И в таких ситуациях самое главное действовать быстро и честно”.

Далее дискуссия перешла к вопросам системности и управления рисками, где Юлия Титуренко поддержала тезис о важности бизнес-стратегии, которая три года назад помогла банку снять напряжение и дискуссии вокруг утверждения KPI.

Когда модератор спросила ее о "незаменимых" ключевых сотрудниках и инструментах их содержания, Юлия акцентировала на важности построения системных процессов:

«Для меня вопрос не в том, как удержать человека, когда он уже написал заявление, а как сделать так, чтобы это решение не стало сюрпризом. Мы много инвестируем именно в систему: в сервисную культуру, путь сотрудника, развитие руководителей. Книгу руководителя, помогающего работать с сотрудником на разных этапах его пути в компании».

Руководители просто не общаются со своими людьми и не понимают их состояние. Решение уйти не принимается за один день – процесс начинается за несколько месяцев до заявления. Секрет профессии HR-директора состоит в том, чтобы построить систему, где подобные кризисы будут единичными исключениями”.

HRD банка "Южный" Юлия Титуренко объяснила, почему регулярная коммуникация с работниками помогает предотвратить неожиданные увольнения. Фото: Delo.ua

Татьяна Гончар отметила, что ситуаций, когда неэффективность или уникальность одного человека тормозит рабочие процессы, в украинских компаниях немало, и это прямая вина HR-департамента. В качестве примера выхода из такого кризиса она привела реальный кейс:

"В моей практике была ситуация, когда весь бизнес зависел от одного технолога компании по производству консервации, и рецепт их фирменных маринованных грибов принадлежал именно ему. Этот специалист был человеком настроения: процессы в компании могли полностью остановиться в зависимости от того, как он выспался. Компания из-за этого несла огромный ущерб".

Рядом с ним работала очень умная девушка. Сам технолог не хотел быть наставником, однако благодаря коммуникабельности и гибкости она начала постепенно перенимать его знания в процессе работы. Мы поняли, что это наш шанс и системно поддержали этот процесс. Где-то через полгода она уже могла делать абсолютно все самостоятельно. Этот случай заставил компанию полностью перестроить систему управления знаниями, ведь подобных узких мест у них было немало”.

Продолжая разговор, модератор Наталья Лукаш подняла тему "токсичных гениев" - сверхпроизводительных сотрудников, которые приносят бизнесу большие прибыли, но в то же время оказывают токсическое влияние на коллектив. Она обратилась к Илоне Пасечник с вопросом, случались ли в ее практике подобные люди, и как удавалось нейтрализовать их разрушительное влияние на команду, не повредив бизнесу.

Илона Пасечник согласилась, что во многих холдингах из-за высоких показателей к таким руководителям относятся как к "святым", закрывая глаза на их поведение. Однако она предложила бороться с этим явлением на языке финансового прагматизма:

"Если топменеджер приносит компании колоссальные доходы, это очень нравится и CEO, и акционерам. Поэтому к таким людям часто формируется особое отношение. Мне не раз говорили: "Ты его только не трогай, давай как-то осторожненько, может, закрываем на что-то глаза". медали: какая из-за него текучесть кадров в подразделении?

Другой вариант: когда "гений" фокусируется на своей экспертизе, мы ставим рядом с ним одну-две максимально стрессоустойчивых человека, выполняющих роль буфера в коммуникации с другими подразделениями. И параллельно мы активно готовим план Б: извлекаем из него контакты, фиксируем процессы, перенимаем экспертизу. А когда подстраховка готова – с таким человеком нужно прощаться. Я убеждена, что у компании не должно быть никаких "святых", потому что в долгосрочной перспективе это разрушает компанию изнутри”.

Наталья Лукаш подтвердила эти слова данными исследования Harvard Business Review, согласно которым содержание токсичного работника обходится компании вдвое дороже его увольнения и найму нового специалиста, и передала слово Татьяне Гончар для презентации инструментов оценивания.

Татьяна Гончар отметила, что толерантность токсичности разрушает любую систему, и предложила влиять на таких лидеров через метрики и инструменты объективной обратной связи:

"Я хочу предложить практические инструменты, которыми пользовалась сама. Если компания терпит такое поведение, это разрушает систему. Как HR, я предлагаю внедрять объективную оценку, например, метод "360 градусов" по компетенциям. Прекрасно работают инструменты Korn Ferry, которые оценивают стиль лидерства и ту атмосферу.

У меня был такой кейс, когда мы проводили оценку для крупной металлургической компании. Чрезвычайно директивный и токсический руководитель был просто поражен тем, как его действительно воспринимают подчиненные и коллеги. Уже через месяц-два мы увидели реальные позитивные изменения в его стиле управления и манере общения.

Но если даже после этого человек не готов меняться, не хочет идти в коучинг или работать над собой – тогда, безусловно, нужно прощаться, потому что дальше будет дороже”.

В конце панельной дискуссии модератор предложила спикеркам символический финальный блиц: вспомнить свой самый болезненный профессиональный факап, который вызвал желание навсегда уйти из профессии.

Управляющая партнерша DCT Consulting Татьяна Гончар объяснила, как с помощью объективной оценки выявлять токсичных руководителей и изменять их поведение. Фото: Delo.ua.

Юлия Титуренко отметила, что разочарование обычно вызывает не одна ошибка, а накопившаяся усталость, однако правильная корпоративная культура и поддержка со стороны первого лица компании помогают преодолевать любые кризисы:

"В банке мы открыто говорим о том, что ошибаться можно. Особенно если компания активно трансформируется. Если люди боятся ошибиться, они перестают брать ответственность, перестают предлагать новые решения и развитие останавливается. Поэтому наша культура – это не культура наказания за ошибки, а культура обучения. Ошибка – это не причина увольняться или увольняться. дальше".

Для Татьяны Гончар главным уроком стал переход из консалтинга в корпоративный сектор, где ей пришлось избавиться от иллюзий по поводу автоматической эффективности красиво прописанных регламентов без работы с живыми людьми.

"Для меня это был не совсем факап, а скорее системная ошибка мышления, когда я впервые перешла с консалтинга на позицию HR-директора в корпоративный сектор. Я абсолютно искренне верила, что если я идеально и круто выстрою эффективные HR-системы, компания автоматически станет эффективней. Но это было очень сильно. Но это так не работает". ценный урок: какую бы гениальную систему вы ни написали, она не будет работать, если вы не измените поведение лидеров, принимающих управленческие решения”.

Илона Пасечник завершила блиц признания тем, что кризис юношеского идеализма чуть не заставил его сменить карьерный путь:

"О факапах подробно не буду рассказывать, но, конечно, они были. У меня в свое время действительно были мысли уйти из профессии. Это был некий экзистенциальный момент из-за юношеского идеализма: ты пытаешься сделать для компании максимум, а потом видишь, что это работает не до конца или не так, как ты мечтала. Но твой и без того. люблю свою работу. И напоследок: не бойтесь выходить из зоны комфорта, ведь именно там мы растем.