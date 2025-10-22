Игрушки Labubu подешевели на 80% из-за избытка предложения

Популярность игрушек Labubu (Лабубу) от китайского производителя Pop Mart снизилась – цены на вторичном рынке упали с более чем $70 до около $15. Эксперты увязывают это не с уменьшением спроса, а с резким ростом предложения.

Labubu теряет ценность

Цены на коллекционные игрушки Labubu от китайского бренда Pop Mart, еще недавно являвшиеся настоящим хитом среди поклонников, падают. Реселлеры сообщают, что рынок перепродажи "проседает очень быстро" - цены на популярные фигурки из серии "Монстры" упали в несколько раз.

Игрушки Labubu, популярность которых выросла благодаря вниманию звезд – Лизы из Blackpink, певицы Рианны и Дэвида Бекхэма, ранее приносили компании более трети дохода. Однако после летнего пика цены на вторичном рынке резко рухнули.

По данным китайской платформы Qiandao, стоимость фигурки Labubu "Удача" упала с более чем 500 юаней ($70) в июне до около 108 юаней ($15). Подобное падение наблюдается и у других персонажей серии – некоторые продаются даже дешевле, чем в фирменных магазинах Pop Mart.

Инвесторы связывают это с перенасыщением рынка: компания Pop Mart увеличила производство плюшевых игрушек, в частности, Labubu, в 10 раз — до 30 миллионов единиц в месяц. В результате акции компании упали на 25% от летних максимумов.

"Это похоже на билеты на концерты", - сказал Сид Си, исполнительный директор и сопредседатель операционного директора Pop Mart, в ответ на вопросы Reuters о стоимости Labubu при перепродаже. "Фанаты часто в конце концов борются за перепроданные концертные билеты по завышенным ценам, поскольку концертные залы не могут просто добавить больше мест, чтобы удовлетворить растущий спрос, но для Pop Mart есть решающая разница - мы можем проактивно увеличивать предложение, чтобы ослабить давление спроса".

Спрос стабилизируется

После летнего бума продаж игрушек Labubu от китайского бренда Pop Mart приобрести его в фирменных магазинах почти невозможно. Однако резкое падение цен на вторичном рынке свидетельствует не столько о снижении спроса, сколько о его насыщении и увеличении предложения.

Аналитик Morningstar Джефф Чжан отмечает, что перекупщики составляли значительную часть покупателей в период пика, поэтому падение цен может быть признаком того, что первичный спрос уже удовлетворен. Несмотря на это, доход Pop Mart в третьем квартале вырос на 250%, превысив показатель первой половины года (204,4%).

Эксперты Morgan Stanley подчеркивают, что вторичный рынок не всегда точно отражает реальную динамику спроса и предложения, ведь в этом году компания усилила борьбу со скальперами. Они также считают, что перспективы Pop Mart остаются положительными благодаря популярности новых персонажей, таких как Twinkle Twinkle, и международной экспансии бренда.

В августе Pop Mart открыл свой самый большой магазин в Бангкоке, а тайские реселлеры теперь пытаются продавать игрушки за границу — прежде всего в Европу и Россию, где официальных точек продаж пока нет.

Напомним, компания Pop Mart 19 августа сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие.