Іграшки Labubu подешевшали на 80% через надлишок пропозиції

Популярність іграшок Labubu (Лабубу) від китайського виробника Pop Mart знизилася — ціни на вторинному ринку впали з понад $70 до близько $15. Експерти пов’язують це не зі зменшенням попиту, а з різким зростанням пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Labubu втрачає цінність

Ціни на колекційні іграшки Labubu від китайського бренду Pop Mart, які ще нещодавно були справжнім хітом серед шанувальників, падають. Реселлери повідомляють, що ринок перепродажу "просідає дуже швидко" — ціни на популярні фігурки з серії "Монстри" впали в кілька разів.

Іграшки Labubu, популярність яких зросла завдяки увазі зірок — Лізи з Blackpink, співачки Ріанни та Девіда Бекхема, раніше приносили компанії понад третину доходу. Проте після літнього піку ціни на вторинному ринку різко обвалилися.

За даними китайської платформи Qiandao, вартість фігурки Labubu “Удача” впала з понад 500 юанів ($70) у червні до близько 108 юанів ($15) нині. Подібне падіння спостерігається і в інших персонажів серії — деякі продаються навіть дешевше, ніж у фірмових магазинах Pop Mart.

Інвестори пов’язують це з перенасиченням ринку: компанія Pop Mart збільшила виробництво плюшевих іграшок, зокрема Labubu, у 10 разів — до 30 мільйонів одиниць на місяць. Внаслідок цього акції компанії впали на 25% від літніх максимумів.

"Це схоже на квитки на концерти", — сказав Сід Сі, виконавчий директор і співголовний операційний директор Pop Mart, у відповідь на запитання Reuters щодо вартості Labubu при перепродажі. "Фанати часто зрештою борються за перепродані концертні квитки за завищеними цінами, оскільки концертні зали не можуть просто додати більше місць, щоб задовольнити зростаючий попит, але для Pop Mart є вирішальна різниця — ми можемо проактивно збільшувати пропозицію, щоб послабити тиск попиту".

Попит стабілізується

Після літнього буму продажів іграшок Labubu від китайського бренду Pop Mart придбати їх у фірмових магазинах майже неможливо. Однак різке падіння цін на вторинному ринку свідчить не стільки про зниження попиту, скільки про його насичення та збільшення пропозиції.

Аналітик Morningstar Джефф Чжан зазначає, що перекупники становили значну частину покупців у період піку, тому тепер падіння цін може бути ознакою того, що первинний попит уже задоволений. Попри це, дохід Pop Mart у третьому кварталі зріс на 250%, перевищивши показник першої половини року (204,4%).

Експерти Morgan Stanley наголошують, що вторинний ринок не завжди точно відображає реальну динаміку попиту й пропозиції, адже компанія цього року посилила боротьбу зі скальперами. Вони також вважають, що перспективи Pop Mart залишаються позитивними завдяки популярності нових персонажів, як-от Twinkle Twinkle, та міжнародній експансії бренду.

У серпні Pop Mart відкрив свій найбільший магазин у Бангкоку, а тайські реселери тепер намагаються продавати іграшки за кордон — передусім у Європу та Росію, де офіційних точок продажу поки немає.

Нагадаємо, компанія Pop Mart 19 серпня повідомила про 396,5% чистого прибутку та зростання виручки на 204,4% за перше півріччя.