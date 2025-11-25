ИИ может заменить до 3 млн низкоквалифицированных рабочих мест в Великобритании к 2035 году – исследование

До 3 млн низкоквалифицированных рабочих мест могут исчезнуть в Великобритании к 2035 году из-за автоматизации и применения ИИ, отмечается в отчете Национального фонда образовательных исследований (NFER).

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

По данным NFER, наибольший риск потери работы имеют профессии в области технических ремесел, машинных операций и административной поддержки.

В то же время ожидается, что спрос на высококвалифицированных специалистов будет расти, поскольку развитие ИИ и технологий будет увеличивать нагрузку "по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе". В целом, согласно отчету, британская экономика может прибавить 2,3 млн рабочих мест к 2035 году, но их распределение будет неравномерным.

Эти выводы контрастируют с другими недавними исследованиями, указывающими, что ИИ больше повлияет на высокооплачиваемые технические профессии, например, разработка ПО и консалтинг, чем на рабочие и ручные специальности. Исследование Королевского колледжа Лондона, опубликованное в октябре, оценило, что "высокооплачиваемые компании" сократили около 9,4% рабочих мест между 2021 и 2025 годами, значительную часть этого периода уже после появления ChatGPT в 2022 году.

Правительство Великобритании относит менеджмент-консультантов, психологов и юристов к профессиям, "наиболее подверженным влиянию ИИ", тогда как "спортсмены", "кровельщики" и "кирпичи" менее вероятно будут заменены.

На прошлой неделе юридическая фирма Clifford Chance сообщила о сокращении 10% персонала бизнес-сервисов в лондонском офисе – около 50 должностей – частично из-за влияния ИИ. Глава PwC также публично отказался от планов нанять 100 тыс. работников в 2021-2026 годах, заявив, что "мир изменился", а искусственный интеллект скорректировал кадровые потребности компании.

Соавтор отчета Джуд Хиллари отметил, что долгосрочное моделирование NFER свидетельствует: прогнозы массовых сокращений из-за ИИ могут быть преждевременными.

По его словам, отдельные сокращения, приписывающие внедрению ИИ, могут быть обусловлены слабой экономической динамикой в Великобритании, ростом расходов на национальное страхование и осторожностью работодателей.

"Есть общая неопределенность относительно того, куда все двигается и как быстро ситуация может улучшиться. Многие говорят о ИИ и автоматизации, но часто без конкретного содержания. Работодатели волнуются", – сказал Хиллари.

Он добавил, что влияние ИИ на рынок труда в Великобритании будет сложным: будет расти спрос на отдельные профессиональные роли, уменьшаться – на многие начальные позиции, а также будет происходить дальнейшее сокращение спроса на низкоквалифицированные профессии. Последнее вызывает наибольшее беспокойство, ведь людям, которые потеряют такие рабочие места, будет сложно получить новые навыки в условиях трансформации экономики.

"Новые рабочие места на рынке труда в основном относятся к профессиональным и ассоциированным профессиям. Вытесненные работники – от одного до трех миллионов, о которых мы говорим в отчете – будут сталкиваться со значительными барьерами для возврата к рынку труда", – подчеркнул он.

