ШІ може замінити до 3 млн низькокваліфікованих робочих місць у Великій Британії до 2035 року – дослідження

До 3 млн низькокваліфікованих робочих місць можуть зникнути у Великій Британії до 2035 року через автоматизацію та застосування ШІ, зазначається у звіті Національного фонду освітніх досліджень (NFER).

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Guardian.

За даними NFER, найбільший ризик втрати роботи мають професії у галузях технічних ремесел, машинних операцій та адміністративної підтримки.

Водночас очікується, що попит на висококваліфікованих фахівців зростатиме, оскільки розвиток ШІ та технологій збільшуватиме навантаження "принаймні у коротко- та середньостроковій перспективі". Загалом, згідно зі звітом, британська економіка може додати 2,3 млн робочих місць до 2035 року, але їх розподіл буде нерівномірним.

Ці висновки контрастують із іншими недавніми дослідженнями, які вказують, що ШІ більше вплине на високооплачувані технічні професії, як-от розробка ПЗ та консалтинг, ніж на робітничі та ручні спеціальності. Дослідження Королівського коледжу Лондона, опубліковане у жовтні, оцінило, що "високооплачувані компанії" скоротили близько 9,4% робочих місць між 2021 і 2025 роками, значну частину цього періоду вже після появи ChatGPT у 2022 році.

Уряд Великої Британії відносить менеджмент-консультантів, психологів і юристів до професій, "найбільш підданих впливу ШІ", тоді як "спортсмени", "покрівельники" та "цеглярі" менш імовірно будуть замінені.

Минулого тижня юридична фірма Clifford Chance повідомила про скорочення 10% персоналу бізнес-сервісів у лондонському офісі – близько 50 посад – частково через вплив ШІ. Голова PwC також публічно відмовився від планів найняти 100 тис. працівників у 2021–2026 роках, заявивши, що "світ змінився", а штучний інтелект скоригував кадрові потреби компанії.

Співавтор звіту Джуд Гілларі зазначив, що довгострокове моделювання NFER свідчить: прогнози масових скорочень через ШІ можуть бути передчасними.

За його словами, окремі скорочення, які приписують впровадженню ШІ, можуть бути зумовлені слабкою економічною динамікою у Великій Британії, зростанням витрат на національне страхування та обережністю роботодавців.

"Є загальна невизначеність щодо того, куди все рухається і як швидко ситуація може покращитись. Багато говорять про ШІ та автоматизацію, але часто без конкретного змісту. Роботодавці хвилюються", – сказав Гілларі.

Він додав, що вплив ШІ на ринок праці у Великій Британії буде складним: зростатиме попит на окремі професійні ролі, зменшуватиметься – на багато початкових позицій, а також відбуватиметься подальше скорочення попиту на низькокваліфіковані професії. Останнє викликає найбільше занепокоєння, адже людям, які втратять такі робочі місця, буде складно здобути нові навички в умовах трансформації економіки.

"Нові робочі місця на ринку праці переважно належать до професійних та асоційованих професій. Витіснені працівники – від одного до трьох мільйонів, про яких ми говоримо у звіті – стикатимуться зі значними бар’єрами для повернення до ринку праці", – підкреслив він.

Раніше Delo.ua писало про попередження Банку Англії щодо зростаючого ризику обвалу "бульбашки" штучного інтелекту. У банку висловили занепокоєння через стрімке підвищення вартості провідних компаній у сфері ШІ.