Британський фінрегулятор відмовився від спеціального законодавства щодо ШІ

Управління з фінансового нагляду (Financial Conduct Authority, FCA) підтвердило свою позицію не розробляти окреме законодавство, присвячене штучному інтелекту, наполягаючи, що найкращий спосіб упоратися зі стрімким зростанням цієї технології – це тестування та співпраця, а не поспішне ухвалення законів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію City AM.

Виступаючи на саміті City & Financial Global, присвяченому регулюванню ШІ, Шарлотта Кларк, директорка з політики та стратегії міжгалузевих напрямів FCA, заявила, що мета фінансового регулятора – "забезпечити безпечне та відповідальне впровадження ШІ у фінансових послугах".

Вона визнала потенціал технології для стимулювання економічного зростання, але попередила, що інновації не можуть відбуватися ціною суспільної довіри.

"Наш підхід ґрунтується на принципах і зосереджений на результатах, – сказала Кларк. – Цей зсув дозволяє нам бути більш гнучкими і не переписувати правила щоразу, коли з’являється нова технологія".

Позиція FCA спирається на вже наявні регуляторні рамки – такі як обов’язок перед споживачем (Consumer Duty) і режим старших менеджерів (Senior Managers Regime), які вже забезпечують необхідну структуру для регулювання використання ШІ у фінансовому секторі.

"Ми й надалі будемо спиратися на ці рамки, – додала вона. – Ми хочемо уникнути запровадження додаткового законодавства".

Принципи замість приписів

Цей підхід відрізняє FCA від регуляторів у Брюсселі та Вашингтоні.

Поки ЄС у своєму AI Act встановлює детальну класифікацію ризиків для систем ШІ, а США почали видавати галузеві рекомендації через агентства на кшталт SEC, британський підхід після Brexit віддає перевагу гнучкості.

Кларк зазначила, що відхід від "правил ЄС" дав Великій Британії можливість "створити те, що працює саме для неї" і зосередитися на результатах, а не на жорсткому дотриманні норм.

Такий підхід, на її думку, допомагає збалансувати регуляторну визначеність із простором для інновацій.

"Компанії хочуть визначеності, – сказала Кларк. – Але найважливіше, щоб вони несли відповідальність за результати й за вплив на споживача".

Щоб досягти цього балансу, FCA активно інвестує у так звані "безпечні простори для експериментів".

Регулятор розширив свою sandbox-модель, створивши контрольовані середовища, де компанії можуть тестувати та перевіряти системи ШІ під пильним наглядом.

"Компанії кажуть нам, що їм потрібні такі середовища для тестування та валідації рішень на основі ШІ, – пояснила Кларк. – Створення таких просторів допомагає їм швидше розробляти та перевіряти передові інструменти, а нам – краще розуміти практичні виклики, з якими вони стикаються".

Так звана "посилена пісочниця" (supercharged sandbox) FCA надає молодим компаніям доступ до даних, обчислювальних потужностей та регуляторних консультацій, тоді як програма AI live testing дозволяє більш зрілим системам проходити випробування в реальних умовах.

Перші когорти вже працюють, а отримані висновки мають безпосередньо вплинути на розробку політики спільно з Банком Англії (BoE) та Управлінням уповноваженого з питань інформації (ICO).

Побудова довіри

Позиція ICO на саміті також підкреслила важливість співпраці. Вільям Малколм, виконавчий директор ICO, заявив, що приватність та інновації потребують узгодження, а не протиставлення.

"Приватність та інновації не перебувають у конфлікті – так лише здається, коли ми забуваємо про основи", – сказав він.

Малколм пояснив, що стратегія ICO щодо ШІ спрямована на збереження суспільної довіри, водночас дозволяючи компаніям відповідально інновувати.

Новий сервіс консультацій з інновацій регулятора обіцяє бізнесу відповіді протягом двох тижнів, а власна sandbox-платформа ICO забезпечує швидкий доступ до тестування складних моделей під регуляторним наглядом.

"Єдиний шлях до масштабування – це співпраця в межах цих "пісочниць" і готовність працювати з найскладнішими проблемами", – сказав Малколм.

Уряд також прагне посилити таку співпрацю через заплановані AI growth labs – лабораторії розвитку штучного інтелекту, які мають об’єднати регуляторів, науковців і бізнес для прискорення відповідального розвитку технологій.

На тлі того, як Брюссель просувається з AI Act, а Вашингтон обирає більш інтервенціоністський курс, британська модель – легка, гнучка й орієнтована на експерименти – є водночас і перевагою, і випробуванням.

Здається, що ставка Великої Британії полягає в тому, що саме гнучкість, а не зарегульованість, дозволить її екосистемі ШІ залишатися попереду.

Кларк чітко наголосила: роль FCA – не сповільнювати інновації, а спрямовувати їх безпечно.

"Ми маємо постійно вчитися й адаптуватися, – сказала вона. – Якщо ви вважаєте, що ми можемо зробити більше – скажіть нам. Ми відкриті до ідей".

Український контекст

Україна також активно формує власну екосистему розвитку штучного інтелекту, поєднуючи тестування, співпрацю з інноваційними компаніями та створення сучасного регуляторного поля за європейськими стандартами.

На українському ринку вже працює регуляторна "пісочниця" Національного банку України, де фінтех-компанії можуть експериментувати з інноваційними рішеннями під контролем регулятора. Паралельно Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) створює окрему "пісочницю" для ШІ та координує розробку профільного закону про штучний інтелект, адаптуючи європейські норми до українських реалій.

Крім того, Україна розвиває партнерства з провайдерами та стартапами у сфері ШІ. Нещодавно Мінцифри оголосила про співпрацю з польським стартапом ElevenLabs, який став відомим завдяки перекладу інтерв’ю Володимира Зеленського для Лекса Фрідмана.

Згідно з результатами дослідження "Дія.Освіта" та Програми EGAP, 42% дорослих і 70% підлітків в Україні уже користуються ШІ. Половина дорослих і 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.

ШІ дедалі глибше інтегрується у повсякденне життя українців: вони використовують його для навчання, роботи, створення контенту та пошуку інформації.

На платформі "Дія.Освіта" вже створено окремий розділ "Штучний інтелект" із 11 навчальними матеріалами – від коротких відео до повноцінних курсів.

Україна також стала однією з перших країн, що запустила державного ШІ-асистента, який допомагає отримувати державні послуги онлайн. Цей напрямок є частиною візії Agentic State – моделі, у якій громадяни зможуть отримувати послуги просто через голосове повідомлення у чаті.