42% дорослих і 70% підлітків в Україні користуються ШІ – дослідження

За останні шість років Україна значно підвищила рівень цифрової грамотності населення. Згідно з четвертим дослідженням цифрових навичок, проведеним платформою “Дія.Освіта”, сьогодні 96% українців володіють цифровими навичками, а 58% – на рівні базовому або вище, що відповідає середньому рівню країн ЄС

Про це інформує Delo.ua з посиланням дослідження, опубліковане Мінцифри.

З 2019 року частка дорослих без базових цифрових навичок знизилася з 15% до лише 4%. Загальний прогрес за роками виглядає так:

Базові навички та вище: 2019 – 47%, 2021 – 52%, 2023 – 59%, 2025 – 57%;

Без цифрових навичок: 2019 – 15%, 2021 – 11%, 2023 – 7%, 2025 – 4%.

Окремо досліджували використання технологій штучного інтелекту. 42% дорослих та 70% підлітків користуються інструментами ШІ, а кожен другий українець хоча б раз ухвалював рішення на основі взаємодії зі штучним інтелектом.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, цифрові навички – це основа сучасної економіки. Сьогодні більше половини дорослого населення володіють щонайменше базовим рівнем цифрової грамотності, а інтеграція ШІ у повсякденне життя створює умови для розвитку ІТ, цифрового підприємництва та високотехнологічного сектору.

Дослідження також показало, що цифрова грамотність безпосередньо впливає на добробут: українці з високим рівнем цифрових навичок отримують дохід у середньому в п’ять разів більше, ніж ті, хто їх не має. Для 59% респондентів цифрова грамотність відкрила нові професійні можливості.

Особливу увагу цього року приділено людям із порушеннями зору. Хоч вони демонструють високий рівень залученості в цифрове середовище, лише 3% мають рівень "вище базового", через обмежену адаптацію онлайн-сервісів.

На платформі "Дія.Освіта" створено спеціальний розділ про штучний інтелект з 11 освітніми матеріалами, щоб допомогти українцям опановувати сучасні цифрові компетентності.

Дослідження проводилось з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

