Читати українською

42% взрослых и 70% подростков в Украине пользуются ИИ – исследование

96% украинцев обладают цифровыми навыками
96% украинцев обладают цифровыми навыками / Freepik

За последние шесть лет Украина значительно повысила уровень цифровой грамотности населения. Согласно четвертому исследованию цифровых навыков, проведенному платформой "Дія.Освіта", сегодня 96% украинцев обладают цифровыми навыками, а 58% — на уровне базовом или выше, что соответствует среднему уровню стран ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на исследование, опубликованное Минцифры.

С 2019 года доля взрослых без базовых цифровых навыков снизилась с 15% до 4%. Общий прогресс по годам выглядит так:

  • Базовые навыки и выше: 2019 – 47%, 2021 – 52%, 2023 – 59%, 2025 – 57%;
  • Без цифровых навыков: 2019 – 15%, 2021 – 11%, 2023 – 7%, 2025 – 4%.

Отдельно исследовали использование технологий искусственного интеллекта. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ, а каждый второй украинец хотя бы раз принимал решение на основе взаимодействия с искусственным интеллектом.

По словам главы Минцифра Михаила Федорова, цифровые навыки – это основа современной экономики. Сегодня более половины взрослого населения обладают, по меньшей мере, базовым уровнем цифровой грамотности, а интеграция ИИ в повседневную жизнь создает условия для развития ІТ, цифрового предпринимательства и высокотехнологичного сектора.

Исследование также показало, что цифровая грамотность оказывает непосредственное влияние на благосостояние: украинцы с высоким уровнем цифровых навыков получают доход в среднем в пять раз больше, чем те, кто их не имеет. Для 59% респондентов цифровая грамотность открыла новые профессиональные возможности.

Особое внимание в этом году уделено людям с нарушениями зрения. Хотя они демонстрируют высокий уровень вовлеченности в цифровую среду, только 3% имеют уровень "выше базового" из-за ограниченной адаптации онлайн-сервисов.

На платформе "Дія.Освіта" создан специальный раздел об искусственном интеллекте с 11 образовательными материалами, чтобы помочь украинцам овладевать современными цифровыми компетентностями.

Исследование проводилось по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

Напомним, в Украине заработала первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "е-Дозвіл".

Автор:
Татьяна Гойденко