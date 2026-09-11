ИИ вместо аналитиков: OpenAI запустила специальную версию ChatGPT для финансового сектора

OpenAI запустила специальную версию ChatGPT для финансовых компаний. Сервис совмещает модель искусственного интеллекта с финансовыми данными и рассчитан, в частности, на инвестиционных банкиров и аналитиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Какие данные использует ChatGPT

Продукт работает с данными Daloopa, LSEG News, PitchBook, Crunchbase, Quartr и другими поставщиками. Они включают финансовую отчетность, транскрипты отчетов о доходах и основные показатели компаний.

Компании, которые уже подписаны на финансовые данные, смогут подключать их через FactSet, S&P Global, Preqin и Datasite.

OpenAI заявила, что данные индексируются на ее инфраструктуре для поиска и цитирования.

Что можно делать

Пользователи смогут проводить исследования на основе нескольких источников, создавать финансовые модели и готовить клиентские материалы, в частности, презентации с использованием корпоративных шаблонов.

Сервис основывается на модели GPT-6 Astra. По данным OpenAI, она была настроена для работы с финансовыми данными, финансового анализа и повышения точности ответов.

Продукт разрабатывали вместе с Morgan Stanley и Evercore. Он также имеет средства контроля, предусмотренные ChatGPT Enterprise, в частности, разграничение доступа по ролям и шифрование. Команды соблюдения требований могут экспортировать журналы рабочих пространств для аудита.

OpenAI планирует расширить список доступных финансовых данных и сферу использования продукта за пределы инвестиционного банкинга и исследований акций.

Напомним, OpenAI запустила для пользователей ChatGPT Pro в США новую функцию, позволяющую подключать банковские счета, кредитные карты и инвестиционные сервисы. Система анализирует доходы и расходы и формирует персональные рекомендации.