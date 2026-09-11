ШІ замість аналітиків: OpenAI запустила спеціальну версію ChatGPT для фінансового сектору

OpenAI запустила спеціальну версію ChatGPT для фінансових компаній. Сервіс поєднує модель штучного інтелекту з фінансовими даними та розрахований, зокрема, на інвестиційних банкірів і аналітиків.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Які дані використовує ChatGPT

Продукт працює з даними Daloopa, LSEG News, PitchBook, Crunchbase, Quartr та інших постачальників. Вони охоплюють фінансову звітність, транскрипти звітів про доходи та основні показники компаній.

Компанії, які вже мають підписки на фінансові дані, зможуть підключати їх через FactSet, S&P Global, Preqin та Datasite.

OpenAI заявила, що дані індексуються на її інфраструктурі для пошуку та цитування.

Що можна робити

Користувачі зможуть проводити дослідження на основі кількох джерел, створювати фінансові моделі та готувати клієнтські матеріали, зокрема презентації з використанням корпоративних шаблонів.

Сервіс базується на моделі GPT-6 Astra. За даними OpenAI, її налаштували для роботи з фінансовими даними, фінансового аналізу та підвищення точності відповідей.

Продукт розробляли разом із Morgan Stanley та Evercore. Він також має засоби контролю, передбачені ChatGPT Enterprise, зокрема розмежування доступу за ролями та шифрування. Команди з дотримання вимог можуть експортувати журнали робочих просторів для аудиту.

OpenAI планує розширити перелік доступних фінансових даних і сферу використання продукту за межі інвестиційного банкінгу та досліджень акцій.

Нагадаємо, OpenAI запустила для користувачів ChatGPT Pro у США нову функцію, яка дозволяє підключати банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Система аналізує доходи й витрати та формує персональні фінансові рекомендації.