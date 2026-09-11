RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,15

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

ШІ замість аналітиків: OpenAI запустила спеціальну версію ChatGPT для фінансового сектору

chatgpt, chat, artificial, intelligence, technology
OpenAI випустила ChatGPT для фінансового сектору / Depositphotos

OpenAI запустила спеціальну версію ChatGPT для фінансових компаній. Сервіс поєднує модель штучного інтелекту з фінансовими даними та розрахований, зокрема, на інвестиційних банкірів і аналітиків.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Які дані використовує ChatGPT

Продукт працює з даними Daloopa, LSEG News, PitchBook, Crunchbase, Quartr та інших постачальників. Вони охоплюють фінансову звітність, транскрипти звітів про доходи та основні показники компаній.

Компанії, які вже мають підписки на фінансові дані, зможуть підключати їх через FactSet, S&P Global, Preqin та Datasite.

OpenAI заявила, що дані індексуються на її інфраструктурі для пошуку та цитування.

Що можна робити

Користувачі зможуть проводити дослідження на основі кількох джерел, створювати фінансові моделі та готувати клієнтські матеріали, зокрема презентації з використанням корпоративних шаблонів.

Сервіс базується на моделі GPT-6 Astra. За даними OpenAI, її налаштували для роботи з фінансовими даними, фінансового аналізу та підвищення точності відповідей.

Продукт розробляли разом із Morgan Stanley та Evercore. Він також має засоби контролю, передбачені ChatGPT Enterprise, зокрема розмежування доступу за ролями та шифрування. Команди з дотримання вимог можуть експортувати журнали робочих просторів для аудиту.

OpenAI планує розширити перелік доступних фінансових даних і сферу використання продукту за межі інвестиційного банкінгу та досліджень акцій.

Нагадаємо, OpenAI запустила для користувачів ChatGPT Pro у США нову функцію, яка дозволяє підключати банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Система аналізує доходи й витрати та формує персональні фінансові рекомендації.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності