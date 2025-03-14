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Импорт дизельного горючего обновил антирекорды
В феврале в Украину было импортировано 395 тысяч. т дизельного топлива, являющегося одним из самых низких показателей в новейшей истории украинского топливного рынка.
Об этом сообщает enkorr.ua
По данным аналитиков, первые два месяца года продемонстрировали снижение импорта дизельного топлива на 10% по отношению к аналогичному периоду 2024-го и стали неприятным сюрпризом для топливного рынка.
Причины снижения импорта ГП
Объективной причиной сокращения поставок эксперты называют «сверхнормовый» импорт в декабре, когда рынок решил запастись горючим накануне поднятия акциза. Вместе с тем, декабрьские поставки не могли полностью перекрыть недостаток в январе-феврале, поэтому очевидным выводом является снижение потребления.
"Трагическим назвать его нельзя: среднемесячные поставки в текущем сезоне составили 451,8 тыс. т, что всего на 5% (24,4 тыс. т) меньше, чем в прошлый зимний сезон", — подчеркивают аналитики.
Откуда везут горючее
Эксперты отмечают, что интересной особенностью февраля стало увеличение на 42% снабжений бензовозами – 53,7 тыс. т.е. Основной прирост произошел за счет Польши и Литвы (+62% и 68% до 4,5 и 35,2 тыс. т). Взлету польского направления способствовала UPG, закупив почти вдвое больше, чем в январе (2,9 тыс. т).
Что касается объемов, то отгрузки из Греции выросли на 53%, до 58,3 тыс. т, из Румынии – на 16%, до 77,6 тыс. т.е. Но больше всего запомнились поставщики из Турции, ярко возобновившие импорт после паузы в январе.
ТОП-10 импортеров
Эксперты сообщают, что в феврале тройка лидеров-импортеров дизтоплива — "АО Энерго Трейд", ОККО и UPG — отгрузили 32% общего импорта, или чуть более 128 тыс. рублей. т.е.
Аналитики подчеркивают, что почти все компании по ТОП-10 улучшили свои показатели по сравнению как с январем, так и с февраля прошлого года.
"Уже с первых дней марта наблюдается активизация поставок дизтоплива. Теперь главное, говорят трейдеры, чтобы снова общими усилиями не перелить рынок", — заключают эксперты.
Напомним, падение спроса на топливо в начале года привело к сокращению количества импортеров нефтепродуктов. Наиболее ощутимым стало сокращение количества импортеров дизельного топлива. По состоянию на январь 2025 года его завозили только 132 компании против 242 импортеров год назад и 399 компаний в январе 2023-го.
Заметим, что из-за весеннего потепления спрос на топливо в Украине увеличился на 20% по сравнению с зимним, а существенное снижение цен на нефть является предпосылкой для удешевления топлива на АЗС. Однако сети АЗС, похоже, не реализуют этот потенциал в полной мере, поскольку захотят увеличить маржу, чтобы компенсировать потери зимой. Вместо этого они могут активизировать акции и предлагать клиентам скидки. Детальнее о том, что будет с ценами на топливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.