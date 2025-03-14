Імпорт дизельного пального оновив антирекорди

У лютому в Україну було імпортовано 395 тис. т дизельного пального, що є одним з найнижчих показників у новітній історії українського паливного ринку.

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Про це повідомляє enkorr.ua

За даними аналітиків, перші два місяці року продемонстрували зниження імпорту дизельного пального на 10% відносно аналогічного періоду 2024-го і стали неприємним сюрпризом для паливного ринку.

Причини зниження імпорту ДП

Об’єктивною причиною скорочення постачань експерти називають «понаднормовий» імпорт у грудні, коли ринок вирішив запастися пальним напередодні підняття акцизу. Разом з тим, грудневі постачання не могли повністю перекрити нестачу у січні-лютому, тому очевидним висновком є зниження споживання.

"Трагічним назвати його не можна: середньомісячне постачання у поточному сезоні становило 451,8 тис. т, що лише на 5% (24,4 тис. т) менше, ніж минулого зимового сезону", - підкреслюють аналітики.

Звідки везуть пальне

Експерти зауважують, що цікавою особливістю лютого стало збільшення на 42% постачань бензовозами – 53,7 тис. т. Основний приріс відбувся за рахунок Польщі й Литви (+62% і 68%, до 4,5 і 35,2 тис. т). Злету польського напрямку сприяла UPG, закупивши майже вдвічі більше, ніж у січні (2,9 тис. т).

Що ж до обсягів, то відвантаження з Греції зросли на 53%, до 58,3 тис. т, з Румунії – на 16%, до 77,6 тис. т. Але найбільше запам’ятались постачальники з Туреччини, які яскраво відновили імпорт після паузи в січні.

ТОП-10 імпортерів

Експерти повідомляють, що у лютому трійка лідерів-імпортерів дизпального — «АТ Енерго Трейд», ОККО і UPG — відвантажили 32% загального імпорту, або трохи більш як 128 тис. т.

Аналітики підкреслюють, що майже всі компанії з ТОП-10 покращили свої показники порівняно як із січнем, так і з лютим минулого року.

"Уже з перших днів березня спостерігається активізація постачань дизпального. Тепер головне, кажуть трейдери, щоб знову загальними зусиллями не перелити ринок", - підсумовують експерти.

Нагадаємо, падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.

Зауважимо, через весняне потепління попит на паливо в Україні збільшився на 20% порівняно з зимовим, а суттєве зниження цін на нафту є передумовою для здешевшання пального на АЗС. Проте мережі АЗС схоже не реалізують цей потенціал повною мірою, оскільки захочуть збільшити маржу, щоб компенсувати втрати взимку. Замість цього вони можуть активізувати акції та пропонувати клієнтам знижки. Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.