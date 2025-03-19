Инвестиционный банкир рассказал, в какие активы можно вкладываться во время войны с минимальным риском

Инвестируя во время войны нужно следовать двум приоритетам: минимизации рисков и ликвидности актива, в который вкладываетесь.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом в интервью для Delo.ua рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

"Во время войны я рекомендую отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. Лучшим инструментом для сохранения и, возможно, даже инвестиций является золото. Украинцы имеют возможность покупать физическое золото, в том числе золотые монеты", — говорит эксперт.

Во что следует инвестировать

С учетом того, что банковская система выдерживает испытание войной, то по параметрам доходности, ликвидности и рисков следует обратить внимание на традиционные инструменты, такие как депозиты и государственные облигации.

"99,9% украинцев могут абсолютно безопасно инвестировать в эту категорию активов, получать умеренную прибыль и быть счастливыми с точки зрения опыта инвестирования", — считает Григорий Овчаренко.

Он не рекомендует вкладываться во время войны в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери.

Перспективным активом может служить земля сельскохозяйственного назначения. Пока она недооценена. Существенным фактором сдерживания цены на землю является полномасштабная война.

"Инвесторам я бы рекомендовал сотрудничать с известными агрохолдингами, арендующими землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", — советует собеседник Delo.ua.

Он напоминает, что речь идет о локальных активах, поскольку на период военного положения Национальный банк ограничил возможности для вывода инвестиций за пределы Украины. Это хорошо с точки зрения поддержки отечественной экономики, но не очень хорошо с точки зрения защиты этих инвестиций. Хотя простые и понятные локальные инвестиции надежно защищены, уверен Григорий Овчаренко.

Инвестбанкир также назвал книги, которые следует прочесть каждому инвестору.

О том, в какие активы следует инвестировать в Украине во время войны, а в какие — нежелательно, стоит ли инвестировать за границу, и что ждет отечественный рынок криптоактивов, — читайте в полной версии интервью с Григорием Овчаренко.