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Інвестиційний банкір розказав, у які активи можна вкладатись під час війни з мінімальним ризиком
Інвестуючи під час війни варто слідувати двом пріоритетам: мінімізації ризиків та ліквідності активу, в який вкладаєтесь.
Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко.
"Під час війни я рекомендую надавати перевагу двом речам: мінімізації ризиків та ліквідності. Найкращим інструментом для збереження і, можливо, навіть інвестицій є золото. Українці мають можливість купувати фізичне золото, в тому числі золоті монети", — говорить експерт.
У що варто інвестувати
З урахуванням того, що банківська система наразі витримує випробування війною, то за параметрами дохідності, ліквідності та ризиків варто звернути увагу на традиційні інструменти, такі як депозити і державні облігації.
"99,9% українців можуть абсолютно безпечно інвестувати в цю категорію активів, отримувати помірний прибуток, і бути щасливим з точки зору досвіду інвестування", — вважає Григорій Овчаренко.
Він не радить вкладатися під час війни в нерухомість. Цей актив зараз несе ризики недоотримання прибутку, або й взагалі фізичної втрати.
Перспективним активом може бути земля сільськогосподарського призначення. Наразі вона недооцінена. Суттєвим фактором стримування ціни на землю є повномасштабна війна.
"Інвесторам я би рекомендував співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля знаходитиметься в довгостроковій сільськогосподарській обробці", — радить співрозмовник Delo.ua.
Він нагадує, що наразі мова йде про локальні активи, оскільки на період воєнного стану Національний банк обмежив можливості для виводу інвестицій за межі України. Це добре з точки зору підтримки вітчизняної економіки, але не дуже добре з точки зору захисту цих інвестицій. Хоча прості та зрозумілі локальні інвестиції наразі надійно захищені, упевнений Григорій Овчаренко.
Інвестбанкір також назвав книги, які варто прочитати кожному інвестору.
Про те, в які активи варто інвестувати в Україні під час війни, а в які — небажано, чи варто інвестувати за кордон, і що чекає вітчизняний ринок криптоактивів, — читайте в повній версії інтерв’ю з Григорієм Овчаренком.