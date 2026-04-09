Исторический максимум: украинцы скупают евро рекордными темпами
В марте 2026 года спрос на наличный евро в Украине достиг исторического максимума. Впервые за долгое время объемы покупки европейской валюты населением сравнялись с показателями доллара, что свидетельствует об изменении приоритетов украинцев в выборе валюты для сбережений.
Как сообщает Delo.ua , об этом отмечает финансовый эксперт Андрей Шевчишин.
Общий чистый спрос на наличную валюту за месяц составил 968 млн. дол.
Структура спроса и причины "евро-рекорда"
Распределение чистого спроса (покупка минус продаж) в марте выглядело так:
- Евро: 482 млн долл. (исторический рекорд, предыдущий пик был в ноябре 2025 года - 410 млн долл.).
- Доллар: 481,8 млн дол.
- Остальные валюты: 4,2 млн дол.
Доля наличных сделок в евро также выросла до рекордных 28,5%. Эксперты выделяют несколько причин такого ажиотажа:
- Мировые тренды: укрепление евро на глобальных рынках подталкивает интерес к нему и внутри Украины.
- Бюджетный фактор: евро является ключевой валютой для наполнения бюджета (помощь от ЕС, таможенных пошлин и акцизов), поэтому НБУ более склонен поддерживать курс евро к гривне в случае его колебаний.
- Психология рынка: рост евро на мировых площадках стимулирует население диверсифицировать свои сбережения.
Напомним, согласно официальному курсом валют на 9 апреля гривна несколько укрепилась к доллару, однако евро подорожало сразу на 49 копеек.