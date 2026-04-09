Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Исторический максимум: украинцы скупают евро рекордными темпами

В марте 2026 года спрос на наличный евро в Украине достиг исторического максимума. Впервые за долгое время объемы покупки европейской валюты населением сравнялись с показателями доллара, что свидетельствует об изменении приоритетов украинцев в выборе валюты для сбережений.

Как сообщает Delo.ua , об этом отмечает финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Общий чистый спрос на наличную валюту за месяц составил 968 млн. дол.

Структура спроса и причины "евро-рекорда"

Распределение чистого спроса (покупка минус продаж) в марте выглядело так:

  • Евро: 482 млн долл. (исторический рекорд, предыдущий пик был в ноябре 2025 года - 410 млн долл.).
  • Доллар: 481,8 млн дол.
  • Остальные валюты: 4,2 млн дол.

Доля наличных сделок в евро также выросла до рекордных 28,5%. Эксперты выделяют несколько причин такого ажиотажа:

  1. Мировые тренды: укрепление евро на глобальных рынках подталкивает интерес к нему и внутри Украины.
  2. Бюджетный фактор: евро является ключевой валютой для наполнения бюджета (помощь от ЕС, таможенных пошлин и акцизов), поэтому НБУ более склонен поддерживать курс евро к гривне в случае его колебаний.
  3. Психология рынка: рост евро на мировых площадках стимулирует население диверсифицировать свои сбережения.

Напомним, согласно официальному курсом валют на 9 апреля гривна несколько укрепилась к доллару, однако евро подорожало сразу на 49 копеек.

Автор:
Максим Кольц