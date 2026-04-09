Курс валют на 9 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, в то же время евро подорожало сразу на 49 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.04.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,38 грн (-11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,76 грн (+49 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,93 грн (+17 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,40/43,55
|Евро
|50,65/50,90
|Злотый
|11,72/11,91
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,20/43,70
|50,40/51,25
|Ощадбанк
|43,25/ 43,75
|50,35/51,35
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,25/ 43,75
|50,30/51,35
|11,95/12,40
|Укргазбанк
|43,25/ 43,75
|50,35/51,35
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,25/ 43,65
|50,30/51,30
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.