Курс валют на 9 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 11 копеек, в то же время евро подорожало сразу на 49 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.04.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,38 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,76 грн (+49 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (+17 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,40/43,55 Евро 50,65/50,90 Злотый 11,72/11,91

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,20/43,70 50,40/51,25 Ощадбанк 43,25/ 43,75 50,35/51,35 11,95/12,40 ПУМБ 43,25/ 43,75 50,30/51,35 11,95/12,40 Укргазбанк 43,25/ 43,75 50,35/51,35 11,95/12,40 Райффайзен 43,25/ 43,65 50,30/51,30

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.