Історичний максимум: українці скуповують євро рекордними темпами

У березні 2026 року попит на готівкове євро в Україні досяг історичного максимуму. Вперше за довгий час обсяги купівлі європейської валюти населенням зрівнялися з показниками долара, що свідчить про зміну пріоритетів українців у виборі валюти для заощаджень.

Як повідомляє Delo.ua, про це зазначає фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Загальний чистий попит на готівкову валюту за місяць склав 968 млн дол.

Структура попиту та причини "євро-рекорду"

Розподіл чистого попиту (купівля мінус продаж) у березні виглядав так:

Євро: 482 млн дол (історичний рекорд, попередній пік був у листопаді 2025 року — 410 млн дол).

Долар: 481,8 млн дол.

Інші валюти: 4,2 млн дол.

Частка готівкових операцій у євро також зросла до рекордних 28,5%. Експерти виділяють кілька причин такого ажіотажу:

Світові тренди: зміцнення євро на глобальних ринках підштовхує інтерес до нього і всередині України. Бюджетний чинник: євро є ключовою валютою для наповнення бюджету (допомога від ЄС, митні збори та акцизи), тому НБУ більш схильний підтримувати курс євро до гривні у разі його коливань. Психологія ринку: зростання євро на світових майданчиках стимулює населення диверсифікувати свої заощадження.

Нагадаємо, згідно з офіційним курсом валют на 9 квітня, гривня дещо зміцнилася до долара, проте євро подорожчало одразу на 49 копійок.