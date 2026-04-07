ІТ-отрасль обеспечивает 3,2% ВВП Украины и более 50 млрд грн налогов

Несмотря на полномасштабную войну, украинский ІТ-сектор остается одним из ключевых драйверов экономики страны. Согласно исследованию "Код экономики", созданному совместно с Ассоциацией IT Ukraine, технологическая отрасль обеспечивает значительную часть экспорта услуг, налоговых поступлений и занятости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Общий объем украинского ІТ-рынка составляет 7,85 млрд. долларов, а доля отрасли в экспорте услуг достигает 41,6%. По итогам 2025 года ИТ-индустрия сформировала 3,2% валового внутреннего продукта и уплатила 50,5 млрд грн налогов в бюджет.

Исследование также фиксирует высокий мультипликативный эффект сектора. Каждая гривна, созданная в ІТ, генерирует еще 1,09 грн. в смежных отраслях экономики. Один ІТ-специалист обеспечивает в среднем 2,29 рабочего места в финансах, логистике, образовании и государственном управлении.

Сегодня в Украине работает более 305 тысяч ІТ-специалистов и 2243 активных компаний. В совокупности вместе со смежными секторами отрасль поддерживает более 800 тысяч рабочих мест.

В то же время, цифровизация демонстрирует устойчивость к кризисным явлениям. Сегмент High-IT за последний период вырос на 19,9%, в то время как менее цифровизированные отрасли экономики показали рост на уровне 4,7%.

Основными рынками экспорта украинских ІТ-услуг остаются США, обеспечивающие почти 2,4 млрд долларов поступлений. Среди других ключевых партнеров – Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Объединенные Арабские Эмираты.

Добавим, по итогам февраля 2026 года объем экспорта компьютерных услуг Украины составил $544 млн. Согласно официальным данным Национального банка Украины, валютная выручка от ІТ-услуг продемонстрировала рост на 7,1% ($36 млн) по сравнению с январем текущего года.