ІТ-галузь забезпечує 3,2% ВВП України та понад 50 млрд грн податків

Попри повномасштабну війну український ІТ-сектор залишається одним із ключових драйверів економіки країни. Згідно з дослідженням "Код економіки", створеним спільно з Асоціацією IT Ukraine, технологічна галузь забезпечує значну частину експорту послуг, податкових надходжень і зайнятості.

Загальний обсяг українського ІТ-ринку становить 7,85 млрд доларів, а частка галузі в експорті послуг досягає 41,6%. За підсумками 2025 року ІТ-індустрія сформувала 3,2% валового внутрішнього продукту та сплатила 50,5 млрд грн податків до бюджету.

Дослідження також фіксує високий мультиплікативний ефект сектора. Кожна гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 грн у суміжних галузях економіки. Один ІТ-спеціаліст забезпечує в середньому 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті та державному управлінні.

Сьогодні в Україні працює понад 305 тисяч ІТ-фахівців і 2243 активні компанії. У сукупності разом із суміжними секторами галузь підтримує понад 800 тисяч робочих місць.

Водночас цифровізація демонструє стійкість до кризових явищ. Сегмент High-IT за останній період зріс на 19,9%, тоді як менш цифровізовані галузі економіки показали зростання на рівні 4,7%.

Основними ринками експорту українських ІТ-послуг залишаються США, які забезпечують майже 2,4 млрд доларів надходжень. Серед інших ключових партнерів — Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Об’єднані Арабські Емірати.

Додамо, за підсумками лютого 2026 року обсяг експорту комп'ютерних послуг України склав $544 млн. Згідно з офіційними даними Національного банку України, валютна виручка від ІТ-послуг продемонструвала зростання на 7,1% ($36 млн) порівняно з січнем поточного року.