Издательское дело в Украине растет: сколько зарегистрировано новых субъектов в октябре

Украинский издательский рынок растет

В Украине продолжает расти количество субъектов издательского дела. Только в течение октября 2025 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции было внесено 27 новых юридических и физических лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госкомитета телевидения и радиовещания.

По состоянию на 31 октября 2025 Государственный реестр насчитывает 8806 субъектов издательского дела. Из них 6436 – юридические лица, 2370 – физические лица-предприниматели.

Специализация деятельности

Большинство зарегистрированных субъектов сосредоточены на одном виде деятельности, однако значительная часть объединяет несколько направлений:

  • Только издательская деятельность: 2369 субъектов.
  • Изготовление (печать) издательской продукции: 674 субъекта.
  • Распространение (продажа) издательской продукции: 582 субъекта.
  • Остальные компании и ФЛП объединяют 2-3 вида деятельности в издательском деле.

География рынка

Наибольшая концентрация издателей, изготовителей и книгораспространителей традиционно сосредоточена в крупных и экономически активных регионах страны.

Регионы-лидеры по количеству субъектов:

  • Киев – 3320 человек;
  • Харьковская область – 1061 человек;
  • Киевская область – 489 человек;
  • Днепропетровская область – 473 человека;
  • Львовская область – 460 человек.

В Госкомтелерадио отмечают, что за 25 лет существования Государственного реестра было прекращено действие 1333 свидетельств. Подавляющее большинство этих случаев (1189) связано с внесением изменений в данные субъекты, а 144 случая – с прекращением самой деятельности.

Напомним, в государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции по состоянию на 1 октября 2024 внесено 8543 субъекта издательского дела: 6295 - юридических лиц, 2248 - физических лиц-предпринимателей.

Автор:
Татьяна Бессараб