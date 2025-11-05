Запланована подія 2

Видавнича справа в Україні зростає: скільки зареєстровано нових суб'єктів у жовтні

книги
Український видавничий ринок зростає / Depositphotos

В Україні продовжує збільшуватися кількість суб'єктів видавничої справи. Лише протягом жовтня 2025 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції було внесено 27 нових юридичних та фізичних осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держкомітету телебачення і радіомовлення.

Станом на 31 жовтня 2025 року Державний реєстр налічує 8806 суб’єктів видавничої справи. З них 6436 - юридичні особи, 2370 - фізичні особи-підприємці.

Спеціалізація діяльності

Більшість зареєстрованих суб'єктів зосереджені на одному виді діяльності, проте значна частина поєднує декілька напрямків:

  • Лише видавнича діяльність: 2369 суб'єктів.
  • Виготовлення (друк) видавничої продукції: 674 суб'єкти.
  • Розповсюдження (продаж) видавничої продукції: 582 суб'єкти.
  • Решта компаній та ФОП поєднують 2-3 види діяльності у видавничій справі.

Географія ринку

Найбільша концентрація видавців, виготовлювачів та книгорозповсюджувачів традиційно зосереджена у великих містах та економічно активних регіонах країни.

Регіони-лідери за кількістю суб'єктів:

  • Київ - 3320 осіб;
  • Харківська область -1061 особа;
  • Київська область - 489 осіб;
  • Дніпропетровська область - 473 особи;
  • Львівська область - 460 осіб.

У Держкомтелерадіо зауважують, що за 25 років існування Державного реєстру була припинена дія 1333 свідоцтв. Переважна більшість цих випадків (1189) пов'язана із внесенням змін до даних суб'єктів, а 144 випадки – із припиненням самої діяльності.  

Нагадаємо, до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції станом на 1 жовтня 2024 року внесено 8543 суб’єкти видавничої справи: 6295 – юридичних осіб, 2248 – фізичних осіб-підприємців.

Автор:
Тетяна Бесараб