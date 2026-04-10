Изменение приоритетов энергонезависимости: импорт аккумуляторов вырос почти в четыре раза, а генераторов – упал

Импорт аккумуляторов вырос почти вчетверо, а генераторов упал / Минэкономики

В первом квартале 2026 года структура импорта оборудования для энергонезависимости в Украину существенно изменилась. Спрос на электрические аккумуляторы продемонстрировал стремительный рост, в то время как интерес к генераторным установкам заметно снизился.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, импорт аккумуляторов взлетел в 3,8 раза, достигнув $833,9 млн.

Аккумуляторный бум: Китай остается лидером

Почти весь объем аккумуляторов и сепараторов поставляется из Китая — доля этой страны в импорте выросла до 88,4% ($736,8 млн). Также большие объемы ввозили из Чехии и Тайваня.

Ключевые показатели рынка аккумуляторов:

  • Рост: в марте ввоз техники вырос в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
  • Экспорт: Украина также продает аккумуляторы за границу (на $11,4 млн), преимущественно в Польшу, Францию и Германию.

Падение импорта генераторов

В то же время ввоз электрогенераторов за три месяца сократился на 31% — до $298,7 млн. Наибольшее падение зафиксировано в марте (на 41,9% по отношению к февралю).

Откуда везут генераторы в 2026 году:

  1. Румыния - 21% ($62,7 млн).
  2. Китай - 18,5% ($55,4 млн).
  3. Чехия - 16,8% ($50,3 млн).

Примечательно, что в прошлом году лидерами поставок были Чехия, США и Австрия. Изменение географии и падение спроса на генераторы может свидетельствовать о насыщении рынка этим типом оборудования и переходе бизнеса и домохозяйств на более тихие и экологические системы накопления энергии.

Стоит отметить, что с лета 2024 г. в Украине действует льготный режим ввоза такой техники — без уплаты пошлины и НДС.

Напомним, в Украине снова ввели графики отключений света . Это решение обусловлено дефицитом мощности, вызванным плановыми ремонтами и последствиями предварительных атак на объекты генерации.

Автор:
Максим Кольц