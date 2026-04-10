Почему в апреле вернули графики отключений света: погода, импорт и ремонт в энергосистеме

В апреле 2026 года в Украине снова начали действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий и почасовые отключения для населения. Это решение НЭК "Укрэнерго" обусловлено дефицитом в системе, который вызван четырьмя ключевыми факторами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует консалтинговая компания ExPro.

Погодные условия и работа СЭС

Нетипичное апрельское похолодание и облачность с осадками заставили население активнее использовать электрообогреватели, что увеличило нагрузку на сеть. В то же время, из-за облачности существенно упало производство на солнечных электростанциях (СЭС).

"Следует учитывать, что это все же нетипичные погодные условия, и вряд ли они с нами надолго. На следующей неделе ожидается возвращение солнечной и теплой погоды, стабилизирующей днем", - отмечает старший аналитик рынка электроэнергии Сергей Коваль. Специалист добавляет, что рыночные ограничения все равно могут создавать затруднения с импортом в пиковые часы.

Снижение импорта

С 1 апреля 2026 г. в Украине начали действовать новые граничные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии. Это сделало закупку электричества в Европе экономически невыгодной в определенные часы. Также на объемы снабжения повлиял ремонт межгосударственной линии со Словакией, что ограничило техническую возможность передачи энергии.

Наибольшее падение импорта фиксировалось в начале апреля. В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась, однако объемы импорта все еще остаются ниже уровня марта.

Кризис газовой генерации

Малое газовое поколение значительно сократило участие на рынке из-за отмены льготных цен на газ (ПСО) для большинства производителей. При текущем снижении прайс-кепов на электричество и росте стоимости газа производство энергии на таких объектах стало экономически невыгодным в большинстве часов суток.

Участники рынка отмечают, что генерация сохраняет рентабельность только в вечерние пиковые часы, в то время как в остальное время мощности фактически простаивают.

Ремонты и восстановление после атак

В энергосистеме началась плановая ремонтная кампания. В частности, на объектах НАЭК "Энергоатом" выводят блоки в ремонт для подготовки к следующей зиме. Параллельно продолжаются восстановительные работы на объектах тепловой и гидрогенерации, а также инфраструктуре оператора передачи.

В то же время, энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после массированных атак в зимний период, однако риски новых повреждений остаются крайне высокими.

Напомним, сегодня, 10 апреля , во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения. В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.