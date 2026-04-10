Чому у квітні повернули графіки відключень світла: погода, імпорт та ремонти в енергосистемі

У квітні 2026 року в Україні знову почали діяти графіки обмеження потужності для промислових підприємств та погодинні відключення для населення. Це рішення НЕК "Укренерго" зумовлене дефіцитом у системі, який спричинили чотири ключові фактори.

Як пише Delo.ua, про це інформує консалтингова компанія ExPro.

Погодні умови та робота СЕС

Нетипове квітневе похолодання та хмарність з опадами змусили населення активніше використовувати електрообігрівачі, що збільшило навантаження на мережу. Водночас через хмарність суттєво впало виробництво на сонячних електростанціях (СЕС).

"Варто зважати, що це все ж нетипові погодні умови, і навряд вони з нами надовго. На наступному тижні очікується повернення сонячної і теплої погоди, що стабілізує ситуацію вдень", — зазначає старший аналітик ринку електроенергії Сергій Коваль. Фахівець додає, що ринкові обмеження все одно можуть створювати труднощі з імпортом у пікові години.

Зниження імпорту

З 1 квітня 2026 року в Україні почали діяти нові граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії. Це зробило закупівлю електрики в Європі економічно невигідною у певні години. Також на обсяги постачання вплинув ремонт міждержавної лінії зі Словаччиною, що обмежило технічну можливість передачі енергії.

Найбільше падіння імпорту фіксувалося на початку квітня. Надалі ситуація дещо стабілізувалася, однак обсяги імпорту все ще залишаються нижчими за рівень березня.

Криза газової генерації

Мала газова генерація значно скоротила участь на ринку через скасування пільгових цін на газ (ПСО) для більшості виробників. При поточному зниженні прайс-кепів на електрику та зростанні вартості газу, виробництво енергії на таких об'єктах стало економічно невигідним у більшості годин доби.

Учасники ринку зазначають, що генерація зберігає рентабельність лише у вечірні пікові години, тоді як в інший час потужності фактично простоюють.

Ремонти та відновлення після атак

В енергосистемі розпочалася планова ремонтна кампанія. Зокрема, на об'єктах НАЕК "Енергоатом" виводять блоки в ремонт для підготовки до наступної зими. Паралельно тривають відновлювальні роботи на об’єктах теплової та гідрогенерації, а також інфраструктурі оператора системи передачі.

Водночас енергосистема України продовжує відновлюватися після масованих атак у зимовий період, однак ризики нових пошкоджень залишаються вкрай високими.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні графіки для населення. Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.