Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

10 квітня в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні графіки для населення. Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Графіки відключення

У відомстві нагадали, що 10 квітня в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для населення та промисловості.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Чому повернулися графіки відключень

В "Укренерго" пояснили, що дефіцит потужності в енергосистемі зумовлений наслідками російських обстрілів. Проте, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку.

опалювальний сезон вже завершився, але температурні коливання бувають досить відчутними, що спонукає споживачів до використання електрообігрівачів. Це – суттєве додаткове навантаження на енергосистему;

навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно – доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується;

після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо – без технологічного циклу нагріву води в системах централізованого опалення;

обсяг імпорту електроенергії у весняний період теж відчутно менший, ніж взимку. Це зумовлено ціновою ситуацією на ринках України та сусідніх держав ЄС;

навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Відтак – у ясну погоду в денній зоні в енергосистемі може виникати надлишок потужності, а вранці й увечері та у хмарні дні (в години пікового споживання та періоди низької ефективності роботи СЕС) – зберігається дефіцит та необхідність відключень;

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.