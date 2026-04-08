В усіх регіонах України запроваджуються графіки відключень: коли вимикатимуть світло

8 квітня в усіх регіонах України у період вечірнього піка, з 19:00 до 22:00, будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що головним чинником запровадження лімітів залишаються наслідки попередніх масованих атак російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Значні пошкодження генеруючого обладнання призвели до суттєвого дефіциту потужності.

Ситуація ускладнюється високим рівнем споживання, що не дозволяє покрити потреби всіх користувачів без застосування стабілізаційних заходів.

"Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Основні причини дефіциту в квітні

В "Укренерго" додали, що дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів. Проте, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку.

опалювальний сезон вже завершився, але температурні коливання бувають досить відчутними, що спонукає споживачів до використання електрообігрівачів. Це – суттєве додаткове навантаження на енергосистему;

навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно – доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується;

після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо – без технологічного циклу нагріву води в системах централізованого опалення;

обсяг імпорту електроенергії у весняний період теж відчутно менший, ніж взимку. Це зумовлено ціновою ситуацією на ринках України та сусідніх держав ЄС;

навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Відтак – у ясну погоду в денній зоні в енергосистемі може виникати надлишок потужності, а вранці й увечері та у хмарні дні (в години пікового споживання та періоди низької ефективності роботи СЕС) – зберігається дефіцит та необхідність відключень;

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 8 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. В усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні графіки для населення.

Раніше повідомлялося, що через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи, відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.