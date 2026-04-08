В Україні знову діють графіки відключення електроенергії для населення та бізнесу: без світла споживачі чотирьох областей

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 8 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. В усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні графіки для населення.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також через негоду без електропостачання залишаються понад 90 населених пунктів у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

Графіки відключення

У відомстві нагадали, що 8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. З 11:00 до 13:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.