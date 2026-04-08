В Украине снова действуют графики отключения электроэнергии для населения и бизнеса: без света потребители четырех областей

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 8 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением.

Графики отключения

В ведомстве напомнили, что 8 апреля во всех регионах Украины с 07.00 до 22.00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей. С 11:00 до 13:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы   отключение электроэнергии в Украине   вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.

Автор:
Светлана Манько