В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через атаку РФ

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії / Freepik

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 3 квітня в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго"

Зазначається, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 3 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Зауважимо, що 3 квітня у всіх регіонах України  з 06:00 до 22:00  застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. З 07:00 до 11:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в Україні знову запроваджують відключення електроенергії, і цього разу їх причиною є не російські атаки чи погодні умови, а рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Автор:
Світлана Манько