Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ

Графики отключений
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии / Freepik

В результате массированной ракетно-дроновой атаки 3 апреля в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

об этом сообщает "Укрэнерго"

Отмечается, что меры ограничения будут упразднены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 3 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Заметим, что 3 апреля во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 07:00 до 11:00   графики почасовых отключений   для всех категорий потребителей.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в Украине снова вводят отключение электроэнергии, и в этот раз их причиной являются не российские атаки или погодные условия, а решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Автор:
Светлана Манько