Во всех регионах Украины вводятся графики отключений: когда выключат свет

8 апреля во всех регионах Украины в период вечернего пика, с 19.00 до 22.00, будут введены графики почасовых отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что главным фактором введения лимитов остаются последствия предварительных массированных атак российских войск на объекты энергетической инфраструктуры.

Значительные повреждения генерирующего оборудования привели к существенному дефициту мощности.

Ситуация усугубляется высоким уровнем потребления, что не позволяет покрыть потребности всех пользователей без применения стабилизационных мер.

"Время и продолжительность обесточений по своему адресу – узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Основные причины дефицита в апреле

В "Укрэнерго" добавили, что дефицит мощности в энергосистеме обусловлен последствиями российских обстрелов. Однако по сравнению с ситуацией в холодное время года нынешние отключения имеют свою специфику.

отопительный сезон уже завершился, но температурные колебания бывают достаточно ощутимыми, что побуждает потребителей к использованию электрообогревателей. Это – существенная дополнительная нагрузка на энергосистему;

весной начинают отключаться для плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно – доступная мощность внутреннего поколения в энергосистеме уменьшается;

после завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна производить электроэнергию по отдельности – без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления;

объем импорта электроэнергии в весенний период тоже ощутимо меньше, чем зимой. Это связано с ценовой ситуацией на рынках Украины и соседних государств ЕС;

весной значительно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Следовательно, в ясную погоду в дневной зоне в энергосистеме может возникать избыток мощности, а утром и вечером и в облачные дни (в часы пикового потребления и периоды низкой эффективности работы СЭС) сохраняется дефицит и необходимость отключений;

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 8 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения.

Ранее сообщалось, что из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы, отключение электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.