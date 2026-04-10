Зміна пріоритетів енергонезалежності: імпорт акумуляторів зріс майже вчетверо, а генераторів – впав
У першому кварталі 2026 року структура імпорту обладнання для енергонезалежності в Україні суттєво змінилася. Попит на електричні акумулятори продемонстрував стрімке зростання, тоді як інтерес до генераторних установок помітно знизився.
Як повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби, імпорт акумуляторів злетів у 3,8 раза, сягнувши $833,9 млн.
Акумуляторний бум: Китай залишається лідером
Майже весь обсяг акумуляторів та сепараторів до них постачається з Китаю — частка цієї країни в імпорті зросла до 88,4% ($736,8 млн). Також значні обсяги ввозили з Чехії та Тайваню.
Ключові показники ринку акумуляторів:
- Зростання: у березні ввіз техніки зріс у 4,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.
- Експорт: Україна також продає акумулятори за кордон (на $11,4 млн), переважно до Польщі, Франції та Німеччини.
Падіння імпорту генераторів
Водночас ввезення електрогенераторів за три місяці скоротилося на 31% — до $298,7 млн. Найбільше падіння зафіксовано у березні (на 41,9% відносно лютого).
Звідки везуть генератори у 2026 році:
- Румунія — 21% ($62,7 млн).
- Китай — 18,5% ($55,4 млн).
- Чехія — 16,8% ($50,3 млн).
Цікаво, що торік лідерами поставок були Чехія, США та Австрія. Зміна географії та падіння попиту на генератори може свідчити про насичення ринку цим типом обладнання та перехід бізнесу і домогосподарств на більш тихі й екологічні системи накопичення енергії.
Варто зазначити, що з літа 2024 року в Україні діє пільговий режим ввезення такої техніки — без сплати мита та ПДВ.
Нагадаємо, в Україні знову запровадили графіки відключень світла. Це рішення зумовлене дефіцитом потужності, спричиненим плановими ремонтами та наслідками попередніх атак на об'єкти генерації.