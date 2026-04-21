- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
К защите критической инфраструктуры привлекли военных: что будет строить Госспецтрансслужба
В Украине к работам по защите критической инфраструктуры официально была привлечена Государственная специальная служба транспорта Минобороны. Военные подразделения будут выполнять инженерные работы вместе с гражданскими подрядчиками и местными органами власти, что должно ускорить строительство защитных сооружений.
Как пишет Delo.ua , об этом информирует Министерство обороны Украины.
Речь идет об объектах в ключевых секторах экономики:
- топливно-энергетический комплекс
- железнодорожный транспорт
- системы жизнеобеспечения
Теперь Госспецтрансслужба получает полномочия:
- заказывать строительство, реконструкцию и ремонт защитных сооружений
- выполнять инженерно-технические работы для критической инфраструктуры
- привлекать собственные подразделения для выполнения работ
Решение правительства направлено на ускорение работ по защите объектов, от которых зависят энергоснабжение, транспортная логистика и базовая инфраструктура страны.
Напомним, в Украине большинство регионов уже ускорили работы по защите критической инфраструктуры , а часть из них завершила первый этап инженерного укрепления объектов.