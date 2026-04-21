Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

К защите критической инфраструктуры привлекли военных: что будет строить Госспецтрансслужба

В Украине централизовали систему заказа работ по защите критической инфраструктуры в энергетике и транспорте
В Украине централизовали систему заказа работ по защите критической инфраструктуры в энергетике и транспорте / Министерство развития общин и территорий Украины

В Украине к работам по защите критической инфраструктуры официально была привлечена Государственная специальная служба транспорта Минобороны. Военные подразделения будут выполнять инженерные работы вместе с гражданскими подрядчиками и местными органами власти, что должно ускорить строительство защитных сооружений.

Как пишет Delo.ua , об этом информирует Министерство обороны Украины.

Речь идет об объектах в ключевых секторах экономики:

  • топливно-энергетический комплекс
  • железнодорожный транспорт
  • системы жизнеобеспечения

Теперь Госспецтрансслужба получает полномочия:

  • заказывать строительство, реконструкцию и ремонт защитных сооружений
  • выполнять инженерно-технические работы для критической инфраструктуры
  • привлекать собственные подразделения для выполнения работ

Решение правительства направлено на ускорение работ по защите объектов, от которых зависят энергоснабжение, транспортная логистика и базовая инфраструктура страны.

Напомним, в Украине большинство регионов уже ускорили работы по защите критической инфраструктуры , а часть из них завершила первый этап инженерного укрепления объектов.

Автор:
Лариса Крупко