К защите критической инфраструктуры привлекли военных: что будет строить Госспецтрансслужба

В Украине к работам по защите критической инфраструктуры официально была привлечена Государственная специальная служба транспорта Минобороны. Военные подразделения будут выполнять инженерные работы вместе с гражданскими подрядчиками и местными органами власти, что должно ускорить строительство защитных сооружений.

Как пишет Delo.ua , об этом информирует Министерство обороны Украины.

Речь идет об объектах в ключевых секторах экономики:

топливно-энергетический комплекс

железнодорожный транспорт

системы жизнеобеспечения

Теперь Госспецтрансслужба получает полномочия:

заказывать строительство, реконструкцию и ремонт защитных сооружений

выполнять инженерно-технические работы для критической инфраструктуры

привлекать собственные подразделения для выполнения работ

Решение правительства направлено на ускорение работ по защите объектов, от которых зависят энергоснабжение, транспортная логистика и базовая инфраструктура страны.

Напомним, в Украине большинство регионов уже ускорили работы по защите критической инфраструктуры , а часть из них завершила первый этап инженерного укрепления объектов.