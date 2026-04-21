До захисту критичної інфраструктури залучили військових: що будуватиме Держспецтрансслужба

В Україні централізували систему замовлення робіт із захисту критичної інфраструктури в енергетиці та транспорті / Міністерство розвитку громад та територій України

В Україні до робіт із захисту критичної інфраструктури офіційно залучили Державну спеціальну службу транспорту Міноборони. Військові підрозділи виконуватимуть інженерні роботи разом із цивільними підрядниками та місцевими органами влади, що має пришвидшити будівництво захисних споруд. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Міністерство оборони України.

Йдеться про об’єкти у ключових секторах економіки:

  • паливно-енергетичний комплекс
  • залізничний транспорт
  • системи життєзабезпечення

Відтепер Держспецтрансслужба отримує повноваження:

  • замовляти будівництво, реконструкцію та ремонт захисних споруд
  • виконувати інженерно-технічні роботи для критичної інфраструктури
  • залучати власні підрозділи до виконання робіт

Рішення уряду спрямоване на прискорення робіт із захисту об’єктів, від яких залежить енергопостачання, транспортна логістика та базова інфраструктура країни.

Нагадаємо, в Україні більшість регіонів уже прискорили роботи із захисту критичної інфраструктури, а частина з них завершила перший етап інженерного укріплення об’єктів.

Автор:
Лариса Крупко