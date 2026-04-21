Команда з "темним минулим", вибуховий екшн та пристрасті: все, що треба знати про серіал "Справа НБР"

На каналі ICTV2 стартує телепрем’єра проєкту "Справа НБР" — 12-серійного детективу, що обіцяє стати справжнім вибухом. Це не тільки історії про пошук убивць, це розповідь про людей, які самі колись перейшли межу…

Серіал розповідає про новостворений відділок Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), команда якого розкриває найтемніші злочини, знаходячи вбивць.

Кожне розслідування – новий виклик, але найцікавіше тут - самі слідчі і експерти команди, адже кожен з них має своє темне минуле. Так-так, у кожного в житті була якась жахлива подія, що перевернула життя, перекресливши блискучу кар’єру.

Побачимо, чи здатні вони скористатися другим шансом? Чи зможуть спрацюватися, адже дехто з них не довіряє навіть собі...

Зірковий каст: Хто є хто в команді НБР

Проєкт зібрав найпотужніших акторів сучасного українського кіно. Кожен персонаж тут — це окремий всесвіт із власними таємницями.

Коваль (Сергій Стрельников) - керівник підрозділу, ветеран і загартований слідчий. Шоуранерка проєкту Анастасія Лодкіна зізналася: у ролі цього вольового лідера вона бачила лише зірку "Довбуша".

Лакі (Іван Бліндар): Талановитий програміст, який ховає вразливу душу за маскою цинізму та нахабства. До речі, у роботі Лакі проявить себе як хакер - побачимо, що з того вийде.

Іван Бліндар та Михайло Дзюба

Неля (Анастасія Рула): Судова лікарка-інтровертка. Потім з’ясовується, що героїня має розлади аутичного спектру, завдяки чому вона має геніальні здібності. Сама акторка консультувалась з мамою-психологинею, щоб краще втілити свою непросту персонажку.

Славко (Михайло Дзюба):Ексвійськовий та оперативник. Це простий чесний хлопець, який не тільки опанує нові скіли, але й знайде і розуміння, і тепло. Сам актор розповів, що посилено тренувався, щоб виглядати хлопцем зі сталевими м’язами.

Аїда Петрівна (Тамара Морозова): Витончена інтелектуалка-криміналістка. Акторка перед зйомками брала консультації у справжніх фахівців з кримінології, щоб її дії у кадрі були правильними і впевненими.

Софія (Дар’я Творонович): Красива аферистка і звабниця. Вона доєднається до команди пізніше, і відразу знайде ключ до кожного. Але цій красуні не можна довіряти: вона патологічна брехуха, хоча й чарівна. Чи зміниться Софочка?

Кураторка (Віра Кобзар): Владна, ефектна та небезпечна. Вона — та, хто тримає Коваля у фокусі, і кого потайки побоюється весь відділок.

Екшн, від якого перехоплює подих

Кожна серія розповідає про нове розслідування, яке ведуть фахівці НБР. Спочатку вони обережно і недовірливо ставляться один до одного, розуміючи, що у відділку не за своїм бажанням, але потім починають потроху зближуватися.

Режисерка Юлія Павлова (серіали "Повернення, "Новорічна зміна") розповіла про виклики, які стояли перед нею на проєкті:

"Найскладнішим і найцікавішим для мене було показати лінію кожного з головних персонажів, розкрити їх, відтворити на екрані їхні стосунки, що поступово змінюються. На початках вони одне одному не довіряють і навіть відсторонюються, а потім стають справжньою родиною".

Як в кожній родині, будуть і сварки, і суперництво, і прийняття.

Також в історіях персонажів знайдеться місце для пристрастів, кохання, ревнощів – глядачеві буде цікаво дізнатися особисті історії головних персонажів.

"Справа НБР" містить багато екшн-сцен, елементів бойовика: з вибухами – це найдорожчі сцени фільму, зі складними трюками, коли герої зриваються з висоти 3-го поверху, страшною аварією, в яку потрапить керівник. Тож на глядачів чекають 12 серій захопливого, несподіваного і цікавого сюжету.

Дивіться телепрем’єру детективу "Справа НБР" з 20 квітня о 20:00 на каналі ICTV2.