TikTok телеканалу "Ми – Україна" зібрав 1 мільярд переглядів

Офіційний TikTok-акаунт телеканалу "Ми - Україна" подолав поріг у 1 000 000 000 переглядів, а сумарна кількість підписників сягнула за 700 тис. Ці показники дозволяють утримувати лідируючі позиції у сегменті інформаційних медіа України.

Поки медіа і бренди шукають свій шлях до підкорення алгоритмів, "Ми — Україна" вже вдалось вибудувати стійкий канал комунікації у мережі.

Щорічно контент телеканалу у TikTok збирає близько 300 мільйонів переглядів і виконує важливу роль в диджитальній екосистемі каналу, працюючи в синергії з TV, YouTube та іншими соціальними мережами. Телеканал системно розвиває україномовний контент, який формує довіру аудиторії та підсилює національний інформаційний простір

"Ми сприймаємо TikTok як високотехнологічну платформу для комунікації, а не додаток для розваг. Досягнення мільярда переглядів — це результат синергії творчого підходу, глибокої аналітики та використання сучасних інструментів. Ми довели, що навіть складні новини можуть бути цікавими для багатомільйонної аудиторії, якщо подавати їх професійно та динамічно. За кожним мільйоном у цій великій цифрі стоїть щоденна робота команди, яка відчуває пульс аудиторії 24/7. Ми навчилися трансформувати телевізійні сенси у формат short-form video так, щоб це резонувало з мільйонами людей. 1 000 000 000 — це наш спільний результат і нова планка для всієї медіаіндустрії", - зазначив генеральний продюсер "Ми - Україна" Юрій Сугак.

"Мільярд переглядів — це не лише цифра в аналітиці, а і доказ того, що кордонів між класичним телебаченням і диджитал-платформами не існує. Ми будуємо модель, де журналістика стає емоційною і віральною, не втрачаючи своєї глибини та сенсу. Ключова задача сьогодні - не просто йти за алгоритмами, а навчати їх працювати на користь суспільно значимому контенту. Наша стратегія проста: проживати життя разом із нашими глядачами, і говорити з ними мовою, яка їм зрозуміла. Кожен лайк і кожна поширена новина — це голос на користь перевіреного контенту в океані інформації", - вважає Дмитро Самолюк, Head of Digital телеканалу "Ми — Україна".

Нагадаємо, що в 2025 році глядачі "Ми - Україна" задонатили майже 65 млн грн на потреби Сил оборони. Команда продовжує активно збирати кошти для військових і у 2026 році і дякує кожному і кожній за довіру та підтримку ЗСУ. Дякуємо, що наближаєте нашу спільну Перемогу!