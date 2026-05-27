Как бизнесу удержать людей и перестроить команды под новую реальность. Регистрация на HRWS 2026 открыта

Кадровый дефицит уже не "временная проблема". AI меняет профессии быстрее, чем бизнес успевает адаптировать вакансии. Возвращение людей с военным опытом формирует для компаний новую HR-реальность.

HR Wisdom Summit 2026 — главном саммите о людях, управлении и новой культуре работы в Украине.

8 июля в Киеве HRD, CEO, управленцы и лидеры перемен соберутся, чтобы обсудить не абстрактные тренды, а решения, которые уже сегодня помогают бизнесу работать, удерживать команды и оставаться устойчивым во время постоянных изменений.

30+ спикеров - HRD, CEO и лидеры украинского бизнеса;

6 панельных дискуссий о людях, управлении и новых бизнес-реалиях;

практические кейсы вместо теории;

400+ участников и 8 часов мощного нетворкинга;

церемония награждения лучших работодателей и HRD Украины.

В фокусе HRWS 2026 – темы, которые уже сейчас определяют будущее украинского рынка труда.

Как бизнесу работать в условиях дефицита людей. Более 70% работодателей уже сталкиваются с нехваткой кадров из-за демографических изменений, миграции и мобилизации. Бизнес вынужден пересматривать подходы к найму, содержанию людей и структуре команд. На HRWS 2026 будут говорить о кадровых решениях, реально работающих в новых условиях.

Ветеранская адаптация как новая HR-реальность. В ближайшие годы значительную часть рынка труда будут формировать люди с военным опытом. Для бизнеса это уже не социальная тема, а вопросы управления командами, культуры взаимодействия и эффективной интеграции ветеранов в рабочую среду.

Почему корпоративная культура стала фактором устойчивости бизнеса. Люди остаются не там, где "комфортно", а там, где есть доверие, понятны правила и сильное управление. Именно корпоративная культура сегодня определяет, способна ли компания проходить кризисы без потери команды и эффективности.

Как готовить людей к профессиям, которых еще не было вчера. К 2030 году почти 40% актуальных навыков изменятся из-за развития AI. Компании уже сейчас инвестируют во внутреннее обучение, переквалификацию и развитие новых компетенций, на которые еще не успевает реагировать система образования.

Бизнес как заказчик и кузница кадров. Бизнес все чаще самостоятельно формирует необходимые компетенции через корпоративное образование и партнерство с университетами и платформами. В центре дискуссии как компании готовят специалистов под потребности рынка, какие модели сотрудничества с образованием работают эффективно и как адаптировать обучение к стремительным изменениям в бизнесе и технологиях.

